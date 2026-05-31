Un acertante de Mojácar (Almería) gana 1.176.801 euros en la Bonoloto del domingo

Madrid, 31 may (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo 31 de mayo ha habido un boleto acertante de primera categoría (6 aciertos) premiado con 1.176.801 euros, que ha sido vendido en Mojácar (Almería).

El boleto acertante ha sido validado en el despacho receptor número 5.900 de Vista de los Ángeles-Rumina, en el Paseo del Mediterráneo 335 de Mojácar.

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De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen 2 boletos acertantes a los que les ha correspondido sendos premios de 64.914 euros, y que han sido validados en El Grau-Moncofa (Castellón) y Priego de Córdoba (Córdoba).

Combinación ganadora: 01-02-35-41-23-24

Complementario: 09 y Reintegro: 6

EFE

fp