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Hamburgo vota en contra de presentarse como candidata para JJOO de 2036, 2040 o 2044

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Berlín, 31 may (EFE).- La mayoría de los ciudadanos de Hamburgo, en el norte de Alemania, votó este domingo en un referéndum en contra de presentar a la urbe hanseática como candidata a los Juegos Olímpicos en 2036, 2040 ó 2044.

El voto es vinculante y por ello el alcalde de Hamburgo, Peter Tschentscher, anunció incluso antes de acabar el recuento que ha comunicado al presidente de la Confederación Deportiva Olímpica Alemana (DOSB), Thomas Weikert, que retiraba la candidatura.

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De esta manera, la ciudad hanseática queda fuera del proceso de candidatura tras el "no" y no presentará su concepto final ante la DOSB.

En liza quedan en Alemania aún la ciudad de Múnich, la ciudad-estado de Berlín y la región metropolitana Rin-Ruhr.

La decisión sobre cuál será la candidatura alemana se decidirá el 26 de septiembre en la asamblea del DOSB.

Para Hamburgo, el resultado de la votación supone un 'déjà vu', ya que en 2015 el DOSB eligió a la ciudad hanseática frente a Berlín como posible candidata.

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Pero también entonces un referéndum terminó con un "no", lo que supuso el fracaso de la candidatura alemana en su conjunto.

El resultado también afecta a Kiel. La capital del estado federado de Schleswig-Holstein estaba prevista en el proyecto de Hamburgo como sede de vela, así como escenario de rugby y balonmano.

El pasado 19 de abril en la ciudad una clara mayoría del 63,5 % apoyó la candidatura en una consulta ciudadana.

Sin embargo, la ciudad no se ha quedado fuera de la carrera, ya que Múnich y Rin-Ruhr se inclinan por Kiel como sede de vela, frente a Berlín, que optaría por Rostock. EFE

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