España, campeona del Europeo B, asciende a la élite del rugby en silla

Redacción deportes, 31 may (EFE).- La selección española de rugby en silla de ruedas, dirigida por el argentino Mariano Hurtado, se proclamó este domingo en el Pabellón Siglo XXI de Zaragoza campeona del Europeo B, en el que además logró el hito de ascender a la categoría A que le permitirá competir en la élite continental de la especialidad la próxima temporada.

España comenzó con una derrota frente a República Checa (44-45) la fase de grupos, en la que después ganó a Sudáfrica (54-39) y Suecia (43-55). Esas tres victorias le permitieron entrar en semifinales, ronda en la que ganó a Italia (50-44). En la final ganó a Suecia (51-50), que llegó invicta al último partido.

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El segundo puesto, aparte del subcampeonato continental, conlleva el ascenso de categoría, por lo que España disputará el próximo Europeo A de rugby en silla de ruedas y, aparte, también competirá en 2027 en los Juegos Paralímpicos Europeos que se celebrarán en Ginebra (Suiza).

La selección española estuvo formada por Edgar Escolan, Unai Gonzalvo, Raúl Mercado (Adapta Zaragoza), Samuel García (Dragones Quad Rugby), Marta Llauradó, Xavier Lorca, Javier Quiles, Marc Subirón, Juan Tiján (BUC Barcelona) y Christian Paez (Spartans Granollers).

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En el partido por el tercer y cuarto puesto ganó Israel a Italia. EFE