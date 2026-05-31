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El Real Club de Campo, campeón con una goleada ante el Terrassa (4-1)

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Madrid, 31 may (EFE).- El Real Club de Campo de Madrid se convirtió este domingo en campeón de la Liga Iberdrola de hockey hierba al golear en la final por 4-1 al Atlètic Terrassa, al que también superó en el partido por el título la temporada pasada.

Desde los primeros compases del partido el equipo madrileño tomó el control del juego y firmó una clara victoria con goles de Begoña García, Florencia Amundson y María López (2).

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El único tanto del equipo catalán lo marcó Mar Sola cuando el Terrassa ya perdía por 4-0.

Fue una jornada redonda para el Club de Campo, que también se proclamó campeón de la liga masculina al vencer en la final, este domingo por la mañana, al Real Club Polo en los 'shoot outs' tras acabar el tiempo reglamentario con empate a uno.

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El club madrileño fue este fin de semana el anfitrión de las fases finales de ambas ligas. EFE

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