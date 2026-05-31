España, sexta del Mundial de hockey en silla de ruedas y mejor resultado histórico

Redacción deportes, 31 may (EFE).- La selección española de hockey en silla de ruedas eléctrica finalizó este domingo sexta el Mundial disputado en el Centro de Entrenamiento Olímpico y Paralímpico de Pajuhlati (Finlandia), el mejor resultado de la historia en los campeonatos, superando la séptima posición de Suiza 2022.

España completó la fase de grupos con una victoria sobre Dinamarca y derrotas con Italia, Finlandia y Suiza, lo que le impidió pelear por las medallas. Posteriormente ganó a Australia (12-13), con los trece goles de la selección marcados por Roger Badia, y en el partido por el quinto y sexto puesto cayó con Bélgica.

PUBLICIDAD

La selección española, dirigida por Marcos Larrauri y Javier López, estuvo formado por David Pérez, Jordi Valle y Roger Badia (Dracs CEA), José Miguel Casado, Mikel Villanueva, Marcos Ortega Iván González, Sara Granada(CD Elemental Santa María La Blanca) y Antonio Rodríguez y Arnau Camps (Dolphins Adriatics). EFE