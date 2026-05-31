Bulega amplía en el Motorland Aragón hasta las 22 consecutivas su racha de victorias

Redacción Deportes, 31 may (EFE).- El italiano Nicolo Bulega (Aruba.it Racing-Ducati) ha ampliado su histórica racha de victorias en el Campeonato del Mundo de Superbike hasta las 22 consecutivas tras imponerse este domingo en la Carrera 2 del MotorLand Aragón.

Después de contener los ataques iniciales de su compañero del equipo, el español Iker Lecuona, el italiano abrió hueco en la segunda mitad de la prueba para cerrar la cita en Alcañiz (Teruel) con otro triunfo, informan los organizadores del Mundial.

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Bulega completó su sexto triplete de la temporada y suma su vigésima segunda victoria consecutiva en el Mundial y amplía aun más su récord histórico.

Lecuona se asienta en la segunda posición para encadenar su decimoquinti segundo puesto consecutivo.

Por detrás, Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) completó el podio y logró su segundo triplete de podio este año, tras Assen, y eleva además su cuenta a seis podios en 2026.

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Nicolo Bulega asienta su liderato con 372 puntos. Lo siguen en la general Iker Lecuona con 264, Sam Lowes con 142, Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) con 132 y Yari Montella (Barni Spark Racing Team) con 131.

El Mundial, se reanuda con la séptima cita del 12 al 14 de junio en el circuito italiano de Misano, en la Emilia Romaña. EFE

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