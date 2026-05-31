Espana agencias

Bulega amplía en el Motorland Aragón hasta las 22 consecutivas su racha de victorias

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 31 may (EFE).- El italiano Nicolo Bulega (Aruba.it Racing-Ducati) ha ampliado su histórica racha de victorias en el Campeonato del Mundo de Superbike hasta las 22 consecutivas tras imponerse este domingo en la Carrera 2 del MotorLand Aragón.

Después de contener los ataques iniciales de su compañero del equipo, el español Iker Lecuona, el italiano abrió hueco en la segunda mitad de la prueba para cerrar la cita en Alcañiz (Teruel) con otro triunfo, informan los organizadores del Mundial.

PUBLICIDAD

Bulega completó su sexto triplete de la temporada y suma su vigésima segunda victoria consecutiva en el Mundial y amplía aun más su récord histórico.

Lecuona se asienta en la segunda posición para encadenar su decimoquinti segundo puesto consecutivo.

Por detrás, Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) completó el podio y logró su segundo triplete de podio este año, tras Assen, y eleva además su cuenta a seis podios en 2026.

PUBLICIDAD

Nicolo Bulega asienta su liderato con 372 puntos. Lo siguen en la general Iker Lecuona con 264, Sam Lowes con 142, Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) con 132 y Yari Montella (Barni Spark Racing Team) con 131.

El Mundial, se reanuda con la séptima cita del 12 al 14 de junio en el circuito italiano de Misano, en la Emilia Romaña. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jódar remonta al magisterio de Carreño camino de sus primeros cuartos de Roland Garros

Infobae

Detenido en Barcelona un fugitivo de la Camorra buscado por un homicidio en Nápoles

Infobae

Sánchez pide tiempo frente una "oposición marrullera" a la que acusa de malas artes

Infobae

Osasuna renueva a su capitán, Kike Barja, hasta 2028

Infobae

España, sexta del Mundial de hockey en silla de ruedas y mejor resultado histórico

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

Pedro Sánchez reitera que gobernará hasta 2027 “y más allá” y acusa a la oposición “marrullera” de “malas prácticas” para derribar al Gobierno

Qué opinan los españoles sobre la desinformación: el 85,1% la considera una “amenaza para la democracia”

ECONOMÍA

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

China y Estados Unidos ya pelean por la energía del futuro

España perdería 15 millones de personas en edad de trabajar de aquí a 2070 si dejan de llegar migrantes

DEPORTES

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino