Bozic logra mejor valoración media de últimos 18 años en fase regular de ACB

Granada, 31 may (EFE).- El pívot croata del Covirán Granada Luka Bozic ha cerrado la fase regular de la Liga Endesa con una valoración media de 24,3 créditos, que es la mejor cifra de un jugador en la máxima categoría del baloncesto español en los últimos dieciocho años.

Bozic ha brillado durante la temporada pese al descenso del Covirán Granada a Primera FEB en una mala campaña con sólo seis victorias del cuadro andaluz.

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El pívot croata ha firmado una valoración media en 34 partidos de 24,3 créditos, yendo de menos a más durante la temporada ya que en los trece últimos encuentros su valoración media fue de 32,6.

Ningún jugador había conseguido estos registros en los últimos dieciocho años, ya que los últimos que superaron los números de Bozic fueron en el ejercicio 2007/2008 el pívot Marc Gasol (27,8) y el alero Rudy Fernández (25,1).

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Bozic también ha igualado otros récords históricos de la ACB gracias a su buen hacer, como el de enlazar doce partidos seguidos con 27 o más de valoración, algo que hizo el ruso Arvydas Sabonis en la temporada 1991/92.

Además, Bozic ha sumado a lo largo de la temporada quince partidos con 30 o más de valoración, algo que ya logró Marc Gasol a lo largo del curso 2007/08.

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Sus números y el descenso del Covirán Granada, que le hará salir del equipo rojinegro, convierten a Luka Bozic en uno de los grandes deseados de este verano en el baloncesto europeo. EFE

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