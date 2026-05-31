Espana agencias

Bozic logra mejor valoración media de últimos 18 años en fase regular de ACB

Guardar
Google icon

Granada, 31 may (EFE).- El pívot croata del Covirán Granada Luka Bozic ha cerrado la fase regular de la Liga Endesa con una valoración media de 24,3 créditos, que es la mejor cifra de un jugador en la máxima categoría del baloncesto español en los últimos dieciocho años.

Bozic ha brillado durante la temporada pese al descenso del Covirán Granada a Primera FEB en una mala campaña con sólo seis victorias del cuadro andaluz.

PUBLICIDAD

El pívot croata ha firmado una valoración media en 34 partidos de 24,3 créditos, yendo de menos a más durante la temporada ya que en los trece últimos encuentros su valoración media fue de 32,6.

Ningún jugador había conseguido estos registros en los últimos dieciocho años, ya que los últimos que superaron los números de Bozic fueron en el ejercicio 2007/2008 el pívot Marc Gasol (27,8) y el alero Rudy Fernández (25,1).

PUBLICIDAD

Bozic también ha igualado otros récords históricos de la ACB gracias a su buen hacer, como el de enlazar doce partidos seguidos con 27 o más de valoración, algo que hizo el ruso Arvydas Sabonis en la temporada 1991/92.

Además, Bozic ha sumado a lo largo de la temporada quince partidos con 30 o más de valoración, algo que ya logró Marc Gasol a lo largo del curso 2007/08.

Sus números y el descenso del Covirán Granada, que le hará salir del equipo rojinegro, convierten a Luka Bozic en uno de los grandes deseados de este verano en el baloncesto europeo. EFE

jag/agr/fc

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se entrega el presunto autor de un tiroteo que dejó un herido en Huércal de Almería

Infobae

Doce amigos de Chillón (Ciudad Real) se llevan los 1,2 millones de la Primitiva

Infobae

Un paciente será indemnizado al ser operado de un tumor en una zona en la que no lo tenía

Infobae

Muere una montañera finlandesa en una caída durante el descenso del Pico Balaitus (Huesca)

Infobae

Aitor Ruibal se perderá, al menos, las tres jornadas de LaLiga del próximo agosto

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Qué opinan los españoles sobre la desinformación: el 85,1% la considera una “amenaza para la democracia”

Qué opinan los españoles sobre la desinformación: el 85,1% la considera una “amenaza para la democracia”

Condenan a 20 meses de prisión a un militar que abandonó su residencia en Melilla para quedarse en Marruecos sin el permiso de sus superiores

Un terremoto del año 1504 sigue provocando riesgos de estabilidad en el Parador sevillano de Carmona: 729.000 euros para obras de urgencia

Los partidos de Sumar avisan al PSOE de que la “operación de derribo” contra el Gobierno no es “ninguna excusa” para no dar explicaciones

El acuerdo de Reino Unido para desarrollar un proyecto de drones submarinos: colaborará con Estados Unidos y Australia para “pisar el acelerador”

ECONOMÍA

China y Estados Unidos ya pelean por la energía del futuro

China y Estados Unidos ya pelean por la energía del futuro

España perdería 15 millones de personas en edad de trabajar de aquí a 2070 si dejan de llegar migrantes

El 43% de los hogares vive en un edificio construido antes de 1981: casas antiguas, sin eficiencia energética y más expuestas a las condiciones climáticas extremas

Jubilaciones más tardías, menos brecha de género y pensiones más altas: así será España en 2070 con 19 millones de pensionistas

La dependencia española de minerales críticos sitúa a China como el principal socio comercial, un rol con un fuerte poder sobre la economía local

DEPORTES

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino

Luis Enrique subraya la ambición del PSG: “A estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando”

París se queda sin reyes: con Sinner, Djokovic y Alcaraz fuera, Roland Garros tendrá un nuevo campeón cuatro años después