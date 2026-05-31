De Siri Hustvedt a Eduardo Mendoza: las recomendaciones de los libreros en la feria

Madrid, 31 may (EFE).- No solo de novedades vive el lector. Los libreros madrileños recomiendan a EFE algunos de sus favoritos de cara a la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid, que este domingo atraviesa su tercera jornada con una gran afluencia de público desde primera hora y firmas de autores como Javier Cercas, Kathryn Stockett o Juan Gómez Jurado.

Ángela Segovia vuelca su lenguaje poético y capacidad para crear imágenes expresivas en su primera novela, una fábula sobre una niña perdida en un bosque que habla de pérdida de inocencia y de la fragilidad de lo que aún no ha sido domesticado.

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Un libro sobre el duelo, el amor y la convivencia a lo largo de más de cuatro décadas de relación junto al escritor Paul Auster, fallecido hace dos años, que conjuga la vena ensayística de Siri Hustvedt con las memorias íntimas y cartas.

Novela coral que relata una rebelión femenina en la Costa da Morte. Ambientada en Camariñas (A Coruña) en la actualidad, pone de relieve los trabajos tradicionales marineros llevados a cabo por las mujeres en Galicia. Un libro poético y simbólico, que entrelaza realismo social y mitología.

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En una edición dedicada al humor no puede faltar Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025. Esta es su novela más reciente, un nuevo caso del "detective sin nombre", donde la aparentemente trivial crónica de un funeral publicada en un diario local desencadena una insospechada trama financiera.

Una de las grandes novelistas catalanas del siglo XX, la vida de Merce Rodoreda (1908-1983) estuvo marcada por la guerra y el exilio y sus novelas tienen una gran profundidad psicológica. Esta fue la última que se publicó, inacabada y de manera póstuma, donde teje una trama alegórica para mostrar la vida en las sociedades donde se ha destruido todo atisbo de libertad e iniciativa individual.

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El 13 de enero de 2013, el padre de Pol Guasch se suicidó. En 'Reliquia' el escritor trata de comprender lo ocurrido con una historia que habla de vínculos familiares, de amor e identidad, con una escritura que conjuga lo poético, lo terrenal y lo reflexivo.

Una novela sobre migración y memoria. Ruiz Sosa (Culiacán, México, 1983) narra el viaje de regreso de Estados Unidos a México de cuatro migrantes indocumentados, uno de los cuales fallece por el camino.

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En febrero de 2024, un mes antes de publicar su primer libro, 'La última frase', Camila Cañeque falleció de muerte súbita a los 39 años. A caballo entre el ensayo y el diario personal, se trata de una obra consagrada a las palabras finales de otras obras literarias.

La escritora mexicana Valeria Luiselli narra el viaje de una madre y su hija adolescente a una Sicilia de vientos impredecibles, repentinas tormentas y volcanes en ebullición, en un mundo que tiende al caos mientras ellas buscan volver a empezar.

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Un entramado de personajes y tiempos que transita por la crónica, el ensayo y la fabulación, una colección de historias mínimas que invita a mirar lo conocido con ojos nuevos.

Una de las mejores voces británicas contemporáneas y uno de los protagonistas internacionales de esta edición de la feria. Una obra ambientada en el breve gobierno de Liz Truss que combina intriga literaria, sátira política y reflexión.

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Un texto breve, la voz del poeta lleva al lector al pueblo de su infancia -sus calles quietas, sus juegos, su escuela- y, con ello, al universo emocional de un niño que observa con una sensibilidad desbordante.

A través de las conversaciones entre la protagonista y su vecino se abre la puerta al pasado de Jana, una mujer criada en la Praga comunista que, acosada por el régimen, emprende junto a su marido y sus hijos una huida desesperada hacia la libertad.

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Una novela que convierte la memoria, la melancolía y la identidad europea en un fascinante laberinto literario. Con una estructura fragmentaria y una imaginación desbordante, entrelaza historias, mitos y recuerdos para construir una obra sobre la empatía y el paso del tiempo.

Homenaje a una revista que, más allá de las mujeres desnudas de su portada, se dedicaba sobre todo a destapar corrupciones políticas y escándalos financieros. Un ameno viaje al pasado reciente de España.

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Una novela gráfica en la que el autor, Premio Nacional de Cómic y Premio Eisner, ahonda en las relaciones de pareja y en la pérdida de identidad cuando estas se rompen. EFE