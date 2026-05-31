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14-5: Las Leonas7 terminan octavas en las Series Mundiales de Valladolid

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Inés Morencia

Valladolid, 31 may (EFE).- Las Leonas7 han terminado octavas en las HSBC SVNS World Championship de Valladolid, tras caer ante Fiji por 14-5, en un choque demasiado trabado y defensivo, que rompieron por agilidad las oceánicas.

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Las españolas saltaron con ganas al terreno de juego, y buscaron controlar el balón desde el inicio, ante un rival con mucha velocidad, lo que consiguieron en primera instancia, con una organizada defensa.

También demostraron iniciativa en ataque, y pudieron inaugurar el marcador en el minuto 4, pero no llegaron a posar el oval, debido a la buena defensa de las fijianas pero, un minuto después, María García pudo colarse entre la línea de las oceánicas para subir el 0-5.

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Sería el primer y último ensayo de las "Leonas7", aunque lograron llegar al descanso con esa ventaja. Tras la reanudación, nada pudieron hacer para frenar a las rápidas jugadoras rivales.

La primera marca de Fiji llegaría en el minuto 9, a través de Verenaisi Ditavutu que, con la transformación de Mariana Talatoka, daba la vuelta al resultado (7-5).

Dos minutos después, la propia Mariana Talatoka añadía otro ensayo al casillero de su equipo, con la posterior conversión, que dejaba el tanteo en el definitivo 14-5.

Las de María Ribera, si mantienen su progresión en Burdeos, tendrán plaza en la máxima categoría de las Series Mundiales, una de cuyas etapas también se disputará en Valladolid, la próxima temporada.

Ficha técnica:

14- Fiji: Verenaisi Ditavutu, Sesenieli Donu, Ilisapeci Delaiwau, Silika Qalo, Rogosau Adimereani, Reapi Ulunisau, Atelaite Buna Ralivanawa. También jugaron Sera Bolatini, Lusiana Tinai, Mariana Talatoka, Mere Vocevoce, Ivi Talei Savu.

5- España: Marta Fresno, Olivia Fresneda, Denisse Gortazar, Martina Serrano, Carmen Miranda, María García, Silvia Morales. También jugaron Arancha Leotte, María Calvo, Marta Cantabrana, Abril Camacho, Jimena Blanco-Hortiguera.

Árbitro: Chloe Sampson (Nueva Zelanda).

Anotaciones: 0-5 (m.5), ensayo de María García. 7-5 (m.9), ensayo de Verenaisi Ditavutu que transforma Mariana Talatoka. 14-5 (m.11), ensayo de Mariana Talatoka que pasa ella misma.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la lucha por la séptima y octava posición de las HSBC SVNS World Championship, disputado en el estadio José Zorrilla ante unos 10.000 espectadores. EFE

mim

(foto)

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