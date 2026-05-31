La alemana Darja Varfolomeev suma dos nuevas medallas de oro en el Europeo de Varna

Redacción Deportes, 31 may (EFE).- La gimnasta alemana Darja Varfolomeev sumó este domingo dos nuevas medallas a su palmarés en el Campeonato Europeo que se disputa en la ciudad búlgara de Varna, al ganar la final con pelota con 29.550 puntos y la de cintas con 30.000

La alemana comenzó la mañana de este domingo cosechando la primera medalla de oro en la final del ejercicio con pelota, donde obtuvo 29.550 puntos seguida de cerca por la búlgara Stiliana Nikolova con la misma puntuación 29.550, pero con menos nota artística que obtuvo medalla de plata y la rusa Sofía Ilteriakova con 28.850 puntos la de bronce.

PUBLICIDAD

En la última final que se disputó con la cinta, Varfolomeev obtuvo 30.000 puntos clavados en su ejercicio por lo que le acreditó con otra nueva medalla de oro a su palmarés.

Completaron el podio de nuevo con la plata, la búlgara Stiliana Nikolova con 28.750 puntos y se coló en tercera posición la rusa Mariia Borisova con 28.400 y le arrebató la medalla de bronce a su compatriota Sofía Ilteriakova. EFE

PUBLICIDAD