El hispano dominicano Luna se proclama campeón del WBC Latino al ganar al peruano Bravo

Bilbao, 31 may (EFE).- El hispano dominicano afincado en Bilbao Saúl ‘King’ Luna se proclamó campeón del WBC Latino del peso superligero tras vencer a los puntos al peruano Jesús ‘El Rayo’ Bravo en el Club Deportivo Bilbao.

El combate, resultó muy parejo de inicio a fin, con dos púgiles que buscaron conectar buenos golpes, aunque mantuvieron siempre una actitud prudente, sin arriesgar en exceso en algunos momentos.

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Saúl Luna entró en el combate, disputado la pasada madrugada, con más ímpetu y fue claro dominador en los dos primeros asaltos, metiendo buenas manos. No obstante, Jesús Bravo supo adaptarse y, a partir del tercero, la pelea resultó mucho más equilibrada. El peruano se mostró más activo e hizo que Luna no se encontrase tan cómodo en el ring.

La igualdad en el cuadrilátero se tradujo también en las puntuaciones de los jueces, que fueron muy ajustadas. Saúl Luna acabó levantando el cinturón del WBC Latino tras imponerse a los puntos por 78-74, 79-73 y 79-73. El triunfo permite a Saúl Luna mantener su positiva dinámica y alcanzar s victoria número doce -tres de ellas por KO-.

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Fue, en definitiva, un combate muy táctico que hizo vibrar a la afición que prácticamente abarrotó el frontón del Club Deportivo Bilbao, considerado como una de las catedrales del boxeo.

El combate entre Saúl Luna y Jesús Bravo fue el estelar de una velada mixta que combinó peleas de Muay Thai y MMA en un octógono que, tras el descanso, se transformó en cuadrilátero que albergó combates entre algunos de los talentos más prometedores del panorama nacional. EFE

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