Bezzecchi, tras su victoria en Mugello: "es un sueño hecho realidad"

Redacción deportes, 31 may (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi, vencedor del Gran Premio de Italia de MotoGP por primera vez como piloto de MotoGP y también para su fábrica Aprilia, ha asegurado que era "un sueño hecho realidad".

"Es asombroso, me siento súper feliz y es un sueño hecho realidad que además tenía desde que era pequeño, cuando venía a ver las carreras con mi padre, mi madre y mi hermana", así que estoy muy contento con la 'pole', pero sobre todo con esta victoria", ha reconocido Bezzecchi en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

Y explicó que hizo una salida "rápida" con la intención de mantenerse "delante", y que tuvo una "buena pelea con Jorge". "Cuando me adelantó vi que se fue un poquito largo y que no estaba todo lo cómodo que se podía esperar, pero Pecco iba como un cohete y súper rápido, por lo que al principio no podía mantenerme tras él".

"Decidí que iba a mantener a una distancia adecuada para esperar mi oportunidad y cuando vi que tenía dificultades y que Jorge se acercaba, comencé a recortar para liderar e intentar escaparme", comentó Bezzecchi.

"Ha sido uno de los días más grandes, con una motivación muy grande en una semana que ha sido muy difícil, ha sido increíble, pero duro para gestionar la presión, con todas las sensaciones a flor de piel y agradecido por al apoyo de los aficionados, del equipo y la fábrica, porque es un sueño cumplido", insistió el líder del mundial de MotoGP. EFE

El histórico dirigente del PSOE Ramón Jáuregui, exministro de Zapatero, pide al partido “un congreso extraordinario urgente” al prever el “fin de un ciclo” político

La Agencia Tributaria abre sus oficinas este lunes para realizar la declaración de la Renta 2026 de manera presencial: prevé una recaudación de 24.628 millones de euros

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

