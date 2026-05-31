Alba Bautista se despide del europeo de Varna en séptima posición

Redacción Deporte, 31 may (EFE).- La gimnasta española Alba Bautista se despidió este domingo del Campeonato de Europa de gimnasia rítmica que se disputa en la ciudad búlgara de Varna, al terminar en séptima posición en la clasificación general tras las finales de aro y mazas.

Bautista, quien no logró este sábado superar el corte inicial de las diez primeras para clasificarse a la final por aparatos al ser decimotercera con un total de 54.250 puntos, pero sí que estuvo presente en las finales de este domingo de aro y mazas.

PUBLICIDAD

Empezó siendo de las primeras en competir en la modalidad con aro, al son de la música de la cantante española Rosalía 'Berghain'. Con mucha expresividad en el rostro y con una transición limpia que pudo salvar en el último minuto.

El jurado le dio 28.250 puntos y terminó sexta en la clasificación, donde la medalla de oro fue nuevamente para la alemana Darja Varfolomeev, la plata para la italiana Sofía Raffaeli y el bronce para Sofía Ilteriakova.

PUBLICIDAD

Alba Bautista volvió a aparecer en el tapiz para disputar la final con las mazas. Con un maillot negro, en vez de el blanco de la primera final, al son de la canción 'Cuídate' de la cantante española Valeria Castro, obtuvo 27.150 puntos.

Tan solo tuvo una penalización de 0.05 al no poder coger de forma correcta una de las mazas, terminó en séptima posición y se despidió del campeonato de Europa, sin opciones de medalla, ya que no estará en la final de cintas.

PUBLICIDAD

Fue la búlgara Stiliana Nikolova la medalla de oro, la rusa Mariia Borisova la plata y la de bronce para la israelí Daniela Munits. EFE