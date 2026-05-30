Las júnior Naia Álvarez y Daniela Suárez, quintas en la final de dúo mixto técnico

Pontevedra, 30 may (EFE).- Las españolas Naia Álvarez y Daniela Suárez finalizaron en quinta posición la final de ‘dúo mixto técnico’ de la Copa del Mundo de Pontevedra, que este sábado dominó con autoridad el equipo estadounidense formado por Anita Álvarez y Jaime Czarkowski.

La experta pareja de Estados Unidas, entrenada por la española Paula Klamburg, firmó una actuación con muy pocos errores. Muy equilibradas en la rutina, Anita y Jaime Czarkowski firmaron la mejor impresión artística (127.4000), lo que le valió para superar en la clasificación general a las canadienses Ximena Ortiz y Olena Verbinska.

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La pareja española, la más joven junto a las ucranianas Mariia y Uliana Hrynishiva -todas ellas de 17 años-, completó un gran ejercicio en su debut en la categoría absoluta, confirmando su candidatura al triunfo en el Campeonato del Mundo júnior que se disputará a mediados de agosto en Budapest (Hungría).

El podio de esta primera prueba del día lo completó la pareja suiza formada por Anna Sophia-Aeschbacher e Ixchel Honer, que, pese a su juventud, brilló en la ejecución (134.2142). EFE

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