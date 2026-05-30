Jorge Martín: "Ha sido un sábado muy positivo"

Redacción deportes, 30 may (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), segundo en la carrera esprint del Gran Premio de Italia de MotoGP, aseguró que para él "ha sido un sábado muy positivo".

"Esta mañana me he encontrado muy bien con la blanda y tenía todo bastante claro, hasta que me han dicho que Raúl iba a ir con la intermedia, la verdad, porque también me encontraba bien con esa, y en el último momento he dicho, ‘ponerme la media’", dijo Martín a los medios de comunicación presentes en Mugello sobre su elección de neumáticos.

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"Me ha dicho (el técnico), ‘hostia, en serio; digo, sí, hace mucho calor y creo que nos puede ir mejor’", añadió, y afirmó que gracias a su estilo de pilotaje es capaz de llevar "neumáticos más duros que el resto", pues es "una cuestión más de temperatura que de desgaste, porque la intermedia gasta igual o más que la blanda".

Después de todas las caídas que protagonizó en Cataluña, Jorge Martín destacó: "A mí los resultados no me dan confianza, a mí lo que me da confianza son las sensaciones que tengo con la moto, salir y poder frenar donde quiero y cada vuelta que hago me da la confianza y el trabajo que hago me lleva a hacer segundo, no voy en busca de ese resultado". EFE

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