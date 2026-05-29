Vigo acoge el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor

Madrid, 29 may (EFE).- La ciudad de Vigo acoge este año el acto central del Día de la Fuerzas Armadas, un desfile militar este sábado en el que participan alrededor de 3.700 efectivos, más de 70 aeronaves, 109 vehículos y 32 motos, presidido por los reyes y al que por primera vez asiste la princesa Leonor.

También supondrá el debut del nuevo blindado VCR 8x8 Dragón del Ejército de Tierra en la marcha militar que, en un recorrido de 1.165 metros, abrirá y cerrará la Formación Mirlo pintando los cielos vigueses con los colores de la bandera nacional.

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El acto comenzará a las 12:00 horas con la llegada de los reyes Felipe y Letizia, acompañados de la princesa de Asturias, a la tribuna, donde serán recibidos por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón.

La parada militar discurrirá por la avenida de Samil, desde su inicio en la avenida de la Constitución confluencia con la rúa Arganzada, para finalizar en la intersección de esta con la avenida con la rúa do Rio.

Un total de 30 cazas, entre ellos Eurofighter, F-18 o Harrier; 16 aeronaves de transporte y 25 helicópteros protagonizarán el desfile aéreo si la meteorología no lo impide.

La Formación Mirlo, que tomó el relevo de la Patrulla Águila, sobrevolará el cielo con los colores de la bandera nacional con siete aviones Pilatus PC-21.

No faltará el tradicional salto de dos miembros de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA) portando la bandera de España.

El subteniente Vidal, originario de Marín (Pontevedra) y con más de 5.000 lanzamientos en su historial, actuará como saltador guía, mientras que otro gallego, el sargento primero Matanza, nacido en Lugo, y con 4.000 saltos en su haber, portará la enseña nacional.

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El desfile terrestre contará con 109 vehículos, como carros de combate Leopardo y Pizarro o el blindado 8x8 Dragón, que se estrenará en un desfile, a los mandos de la brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, unidad a la que acompañará también un perro robot sobre plataforma.

Lo cerrarán las unidades de paso específico, entre ellas el Tercio Gran Capitán Duque 1º de la Legión acompañados de su mascota, en esta ocasión un borrego macho de raza castellana, con 4 años y de nombre Baraka, que en árabe significa buena suerte.

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Este legionario de 4 patas, al que le gustan las palomitas y los kikos, repite desfile pues ya participó el año pasado en Madrid en la parada militar del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional.

Un total de 34 motos completarán los medios terrestres del desfile, en el que marcharán un total de 3.746 efectivos (3.402 hombres y 344 mujeres) pertenecientes a la Guardia Real, Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Guardia Civil y Unidad Militar de Emergencias (UME). Les acompañarán 130 caballos y seis perros.

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El Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) se remonta a 1978 cuando se estableció realizar un acto institucional que sirviera de homenaje a los Ejércitos y la Armada, para fomentar el conocimiento y su integración en la sociedad.

Se celebra siempre el sábado más próximo al 30 de mayo, festividad de San Fernando, y cada año tiene lugar en una ciudad distinta.

Dentro de las actividades programadas para el DIFAS está la revista naval, que tiene lugar esta tarde, que presidirá el rey desde el buque de acción marítima Audaz.

En este acto, barcos de la Armada y la Guardia Civil navegarán por la Ría de Vigo y, tras desembarcar, se trasladarán a la Playa de Samil, donde se desarrollará una exhibición dinámica de capacidades aeronavales.

La exhibición incluirá maniobras de los medios del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y del Espacio, de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias que operan en entorno marítimo. EFE