Espana agencias

Vall d’Hebron avala la seguridad de las vacunas vivas en pacientes con esclerosis múltiple

Guardar
Google icon

Barcelona, 29 may (EFE).- Un estudio de Vall d'Hebron ha confirmado que las vacunas vivas atenuadas contra el sarampión, la rubeola, las paperas y la varicela no aumentan el riesgo de brotes ni de actividad inflamatoria en personas con esclerosis múltiple (EM), una enfermedad crónica y autoinmune del sistema nervioso.

Este tipo de vacunas contienen una versión debilitada del virus, incapaz de causar la enfermedad en personas sanas, pero suficiente para activar una respuesta inmunitaria.

El trabajo, liderado por el Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat) y el Servicio de Medicina Preventiva de Vall d'Hebron, se ha publicado este viernes en 'JAMA Network Open' en el contexto del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que se celebra este sábado, 30 de mayo.

PUBLICIDAD

La investigación ha analizado datos de 369 personas con esclerosis múltiple seguidas en el Cemcat entre 2016 y 2024, de las que 123 recibieron al menos una dosis de vacuna viva atenuada al no tener inmunidad previa demostrada frente al sarampión o la varicela.

Los investigadores compararon la evolución de estos pacientes con la de 246 personas no vacunadas y observaron que el riesgo de brote durante el año posterior a la vacunación no fue superior al del grupo de control.

"Este estudio aporta una evidencia muy necesaria en un contexto en que todavía existen dudas sobre la seguridad de estas vacunas en personas con esclerosis múltiple", ha explicado el neurólogo del Cemcat e investigador del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), René Carvajal.

PUBLICIDAD

Carvajal ha señalado que los resultados indican que estas vacunas "se pueden administrar de manera segura cuando están indicadas", especialmente antes de iniciar tratamientos inmunosupresores.

En esta línea, las vacunas vivas atenuadas son especialmente relevantes antes de comenzar algunos tratamientos de alta eficacia para la EM que pueden tener efectos inmunodepresores, reduciendo o inhibiendo la actividad del sistema inmunitario.

Estos fármacos también pueden aumentar el riesgo de complicaciones graves derivadas de infecciones como precisamente el sarampión o la varicela, por lo que "completar la vacunación antes de iniciar la terapia forma parte de la planificación del tratamiento".

La jefa asistencial del Servicio de Nurología/Neuroinmunología de Vall d'Hebron y del Cemcat, Mar Tintoré, ha advertido de que la reticencia vacunal "sigue siendo frecuente" entre personas con esclerosis múltiple por el "temor" a que la vacunación pueda desencadenar brotes.

Por su parte, la médica adjunta de Medicina Preventiva de Vall d'Hebron Susana Otero-Romero ha subrayado que los datos son "especialmente relevantes" en un momento de aumento de casos de sarampión en distintos países y de descenso de coberturas vacunales en algunos entornos.

Paralelamente, Vall d'Hebron ha publicado en 'Patient Education and Counseling' otro estudio sobre el impacto de la desinformación en las decisiones reproductivas de mujeres con esclerosis múltiple

Este trabajo complementario, realizado con 200 mujeres de entre 18 y 45 años, revela que el 59 % considera que la enfermedad ha influido en sus decisiones sobre maternidad, principalmente al modificar el momento del embarazo o el número de hijos deseado.

"La información de salud rigurosa e individualizada es clave para que las personas con esclerosis múltiple puedan tomar decisiones informadas sobre su salud y su proyecto de vida", ha afirmado el investigador del VHIR y coordinador de enfermería del Cemcat, Miguel Ángel Robles. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vigo acoge el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en el que debuta la princesa Leonor

Infobae

Fin del confinamiento en Òrrius (Barcelona) al controlar un incendio industrial y forestal

Infobae

Otro día de calor: once comunidades con aviso amarillo por temperaturas de hasta 38 grados

Infobae

Las mujeres mayores que su pareja sufren un riesgo mucho más alto de violencia reiterada

Infobae

La reina Letizia inaugura la 85 Feria del Libro de Madrid, dedicada al humor

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

La Justicia reconoce el derecho de una ciudadana salvadoreña a obtener la nacionalidad española por origen sefardí tras validar documentos emitidos en el extranjero

Iago Moreno, sociólogo: “El odio y acoso de los trolls generan más datos y dinero para los dueños de las redes sociales”

Renfe se gastará 205.000 euros en programas informáticos más modernos para gestionar “incidencias” en las elecciones sindicales y controlar a los trabajadores que hagan huelgas

“Pongamos fin a este fango de la única manera posible”: el “quien pueda hacer que haga” de Pedro Sánchez que puso en marcha a Cerdán y las cloacas socialistas

ECONOMÍA

Los trabajadores del sector energético ganaron casi el doble que la media nacional en 2024

Los trabajadores del sector energético ganaron casi el doble que la media nacional en 2024

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de mayo

El euríbor acelera su subida en mayo al 2,80% y dispara las cuotas de las hipotecas: se encarecen hasta 1.300 euros al año

Los españoles se decantan cada vez más por retrasar la jubilación y la anticipada pierde peso: así cambiará el retiro del mercado laboral en los próximos años

El gráfico del FMI que muestra cómo se distribuye el gasto de la Seguridad Social: la partida de pensiones dobla la de Sanidad y Educación

DEPORTES

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente