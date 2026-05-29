Temas del día de EFE España del viernes 29 de mayo de 2026 (13:50 horas)

GOBIERNO LEGISLATURA

Barcelona - Junts "espera" que Sánchez convoque elecciones, como piden cada vez "más partidos"

(Texto enviado a las 11:20; 677 palabras)

Madrid - El PP pide a los socios de Gobierno que llamen a Sánchez y digan "esto se ha acabado"

(Texto enviado a las 12:00; 291 palabras) (Foto) (Vídeo)

- Ayuso tacha de "intolerable" el "ataque constante" del Gobierno al Poder Judicial

(Texto enviado a las 12:58; 242 palabras)

- Sánchez usa datos económicos para contrastar "la realidad" del país y el "ruido mediático"

(Texto enviado a las 9:01; 226 palabras)

- El ministro Arcadi España descarta elecciones y señala filtraciones hechas por políticos como Feijóo

(Texto enviado a las 13:37; 509 palabras)

CIS BARÓMETRO

Madrid - El PSOE sacaba 11,3 puntos al PP en la encuesta del CIS previa a la imputación de Zapatero

(Texto enviado a las 13:15; 692 palabras) (Infografía)

CULTURA EXTERIOR

Madrid - 'España Cultura Viva', el nuevo sello de excelencia para promover la cultura en el mundo

(Avance enviado a las 13:41; 192 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ESPAÑA INFLACIÓN

Madrid - La inflación se mantiene en el 3,2 % en mayo, la misma tasa que el mes anterior

(Texto enviado a las 9:21; 550 palabras) (Infografía)

CONSUMO SANCIÓN

Madrid - Consumo sanciona con 30.000 euros a Mercadona por datos incorrectos en su etiquetado

(Texto enviado a las 13:22; 316 palabras)

PAPA ESPAÑA (Serie previa)

Madrid - Papamóvil clásico y 'buggies' de golf, los vehículos que utilizará León XIV en España. Raquel de Blas

(Texto a las 9:10; 987 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023455490, 8022799244)

Madrid - El descanso de León XIV en España: la Nunciatura Apostólica y palacios episcopales.

(Texto a las 9:05; 949 palabras) (Foto)

RESIDUOS TEXTILES

Madrid - Perfil, rutas, "modus operandi" del tráfico ilícito del residuo textil, un delito en auge

(Texto enviado a las 12:30; 884 palabras) (Fototeca)

BAD BUNNY

Madrid - Todo comenzó con una silla de plástico: el fenómeno Bad Bunny llega a Madrid

(Texto enviado a las 8:45; 527 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

LA OREJA DE VAN GOGH (Crónica)

Madrid - La emoción se impone y Madrid abraza el delirio con Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh. Javier Herrero.

(Texto enviado a las 00:01; 823 palabras)

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - El calor intenso persiste salvo en el norte, con bajadas progresivas de la temperatura.

(Texto enviado a las 12:11; 598 palabras) (Foto) (Vídeo)

PLAYAS SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - San Sebastián se suma a las playas sin humo y altavoces con multas de hasta 750 euros

(Texto enviado a las 13:35; 588 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PENDIENTES

FERIA LIBRO

Madrid - La 85 edición de la Feria del Libro de Madrid, que inaugura este viernes la reina Letizia, estará dedicada al humor en la literatura y contará con 366 casetas de librerías, editoriales, distribuidoras e instituciones oficiales hasta el 14 de junio.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

ECONOMÍA

18:00h.- Gijón (Asturias).- GOBIERNO TRABAJO.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participa en una mesa redonda organizada por la Sociedad Cultural Gijonesa bajo el título 'Democracia en el trabajo'. IES Fernández Vallín. C/ Pérez de Ayaya, 2. (Texto) (Foto)

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JUSTICIA Y SEGURIDAD

15:30h.- Vigo (Pontevedra).- FUERZAS ARMADAS.- El rey Felipe VI preside la revista naval embarcado en el buque de acción marítima 'Audaz' y, a las 17:15, la exhibición dinámica de personal, medios y materiales con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Le acompaña la ministra de Defensa, Margarita Robles. Playa de Samil. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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CULTURA Y TENDENCIAS

16:30h.- Pamplona.- FESTIVAL ROCK.- Comienza la octava edición del festival Iruña Rock en el que actúan Soziedad Alkoholika, Narco, Kaotiko, Tremenda Jauría, Manny Calavera y Zaunka. Ciudadela.

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Garcigrande para Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado. Las Ventas. (Texto) (Foto)

19:30h.- València.- MÚSICA FESTIVAL.- El festival 'I love reggaeton' inicia su gira. Estadio Ciutat de València.

21:00h.- Zaragoza.- MÚSICA REVOLVER.- Concierto de la banda Revolver en su gira '03010'. Teatro de las Esquinas.

EFE

ra/ros/mcm

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