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NNGG del PP elige Valladolid para celebrar los días 10 y 11 de julio su XVI congreso nacional

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Nuevas Generaciones del PP ha elegido Valladolid para celebrar los días 10 y 11 de julio su XVI Congreso Nacional, del que saldrá el sucesor de la diputada vasca Beatriz Fanjul a frente de la organización juvenil, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Por lo pronto, se han postulado tres candidatos para presidir NNGG: el madrileño Ignacio Dancausa, que preside la organización juvenil en Madrid y es próximo a Isabel Díaz Ayuso; la diputada autonómica por las Cortes Valencianas Candela Anglés; y el murciano Antonio Landáburu, presidente de Nuevas Generaciones en su región.

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Aunque la Junta Directiva del PP avanzó hace 10 días que este congreso tendría lugar el día 11 de julio, finalmente se ampliará un día más, dado que también está previsto que acoja el debate de dos ponencias: una Política y la de Estatutos.

Este viernes la Comisión Organizadora del Congreso (COC) ha aprobado que este cónclave se celebre en Valladolid los días 10 y 11 de julio. El plazo para la presentación de avales finalizará el próximo 3 de junio a las 17.00 horas, según han indicado a Europa Press las fuentes consultadas.

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EL 4 DE JUNIO SE PROCLAMAN LA CANDIDATURAS

Asimismo, el comité organizador dispondrá hasta el 4 de junio para proceder a la proclamación oficial de las candidaturas. La campaña interna comenzará el 5 de junio a las 09.00 horas y concluirá el 11 de junio a las 00.00 horas.

El PP nacional que dirige Alberto Núñez Feijóo quiere que el congreso de Nuevas Generaciones del mes de julio sirva para seducir a más votantes jóvenes, una franja de edad donde Vox ha crecido de forma notable en los últimos años.

Fuentes del equipo de Feijóo aseguran que no hay ningún candidato "oficial" ni "favorito" de la dirección nacional del PP. "Ni inducimos ni paralizamos candidaturas", recalcan, para añadir que no habrá "injerencias" desde 'Génova' y que quieren que sus jóvenes aprendan a "pactar y dialogar".

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EuropaPress

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