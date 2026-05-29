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Marquinhos: "Cuando has ganado una vez, quieres volver a hacerlo"

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Redacción deportes, 29 may (EFE).- El capitán del PSG, el brasileño Marquinhos, dijo este viernes que "una vez que saboreas lo que supone ganar la Liga de Campeones, quieres vivirlo de nuevo", la víspera de la segunda final de su equipo, contra el Arsenal en Budapest.

"Todavía recuerdo la emoción del vestuario cuando ganamos. Tenemos todavía ese hambre de ganar, esa motivación. Los aficionados han venido hasta aquí en coche, mi padre también. Eso nos da todavía más motivación", señaló el defensa en la rueda de prensa previa a la final de este sábado.

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"La motivación no cambia aunque lo hayas vivido. Son partidos inolvidables. Hemos trabajado igual que el año pasado, como si no fuéramos campeones. Estoy teniendo las mismas emociones que el año pasado", comentó.

Marquinhos hizo una encendida alabanza de su entrenador, Luis Enrique Martínez: "Desde que llegó aplicó su filosofía y ha funcionado. Lo que dice se cumple y eso ha convencido al grupo. No es solo su táctica, es su capacidad para motivarte. Es un entrenador completo. Espero que sigamos con él muchos años en el PSG".

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De él destacó que ha puesto en marcha un fútbol total en el que "el peligro puede venir de cualquier lado".

"Aplica una movilidad en el campo que hace que seamos imprevisibles", agregó.

Marquinhos indicó que jugar una final de la Liga de Campeones es "algo histórico que muchos intentan durante toda su carrera y no consiguen", y aseguró que no tendría sentido no jugarla al cien por cien pensando en el Mundial.

"Aunque el Mundial es importante, esta final también lo es, hay que vivir ambas cosas. Si levantas un poco el pie, si no estás al cien por cien, corres más peligro. Hay que darlo todo. Ganar la Liga de Campeones nos daría más confianza para el Mundial", afirmó. EFE

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EFE

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