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Los docentes bloquean el acceso al cremallera de Montserrat en un nuevo día de huelga

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Barcelona, 29 may (EFE).- Varias decenas de docentes catalanes han bloqueado este viernes el acceso al cremallera de Montserrat, uno de los sitios que visitará el papa León XIV el 10 de junio, en el marco de un nuevo día de movilizaciones en el Baix Llobregat y el Penedès y coincidiendo con una nueva reunión entre Educación y sindicatos.

Esta acción reivindicativa tiene lugar en el décimo día de huelgas del nuevo ciclo de movilizaciones convocado por Ustec, Professors de Secundària (Aspepc-sps), CGT e Intersindical, que han iniciado este viernes la octava reunión con el departamento desde el inicio del nuevo calendario de protestas para desencallar el conflicto.

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La nueva reunión llega después de que 17 representantes sindicales hayan pasado la noche en la sede central del Departamento de Educación ante la falta de un acuerdo en el encuentro de ayer, en el que la administración catalana ofreció a los docentes 400 euros brutos mensuales más y más de 7.000 nuevas dotaciones hasta 2029.

Sin embargo, los sindicatos defienden que esta cuantía está "inflada" por el departamento porque incluye unos incrementos salariales a nivel estatal y piden más esfuerzos en el plano retributivo, así como en la climatización de centros, en las salidas y colonias o en los currículos, entre otras cuestiones.

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Antes de acudir a la nueva reunión de hoy, la portavoz de Ustec, sindicato mayoritario, Iolanda Segura, ha asegurado que, si hoy no salen con un resultado positivo, abrirán la puerta a llevar a cabo "una propuesta de movilización mucho más allá de la que está encima de la mesa". EFE

(Vídeo)

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EFE

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