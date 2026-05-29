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La inflación se mantiene en el 3,2 % en mayo, la misma tasa que el mes anterior

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Madrid, 29 may (EFE).- La inflación se mantuvo en el 3,2 % en mayo, la misma tasa que en abril, en un mes en el que el transporte y el ocio impulsaron los precios al alza, aunque este incremento se compensó con el abaratamiento del vestido y el calzado.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC), en un contexto de elevada volatilidad de los precios energéticos por la guerra en Irán y con las medidas fiscales del Gobierno todavía en vigor.

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En cuanto a la inflación subyacente (sin tener en cuenta los precios de alimentos no elaborados ni de productos energéticos, normalmente más volátiles que el resto), la tasa de variación anual estimada aumenta una décima, hasta el 2,9 %. EFE

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