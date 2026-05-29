La Bolsa española sube el 0,58 % pendiente del acuerdo de paz en Irán y datos de inflación

Madrid, 29 may (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes con ganancias del 0,58 %, pendiente del posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, en una jornada en la que se conocerán datos relevantes de inflación en las cuatro mayores economías de la eurozona como Alemania, Francia, Italia y España.

En la apertura de este viernes, el IBEX 35, el principal selectivo español alcanza los 18.388,3 puntos tras sumar ese 0,58 %. Las ganancias del año se elevan al 6,24 %.

Mientras, en el mercado de materias primas, y tras conocerse que Estados Unidos habría alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, que aún está pendiente de firmarse, el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 1,34 %, hasta los 92,45 dólares el barril. EFE

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