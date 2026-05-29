Juventudes Socialistas celebra su 27 congreso y nombrará a su primera mujer secretaria

Madrid, 29 may (EFE).- Juventudes Socialistas comienza este viernes su 27 congreso federal en Madrid, en el que nombrará a Aránzazu Figueroa como nueva secretaria general -primera mujer en ocupar este cargo- y terminará el domingo con la intervención del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

El congreso federal tendrá lugar en la sede de UGT en Madrid y arranca este viernes con un acto conmemorativo por el 120 aniversario de la organización, que abrirá el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y líder de los socialistas madrileños, Óscar López.

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En el acto también participarán la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; la eurodiputada Iratxe García; y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López; según un comunicado de la organización.

El sábado tendrá lugar la apertura oficial del congreso con la intervenciones de la portavoz adjunta del PSOE y miembro de la Ejecutiva, Enma López; la secretaria general de la organización de jóvenes de UGT RUGE, Belén Guirao; y el hasta ahora secretario general de Juventudes Socialistas, Víctor Camino.

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La militancia someterá a votación la gestión desarrollada por la dirección saliente durante los últimos cuatro años y posteriormente tendrá lugar el nombramiento oficial de Aránzazu Figueroa como nueva secretaria general, "dando comienzo a una nueva etapa política y organizativa" de la organización.

El domingo 31 se cerrará el congreso con la presentación de la nueva Comisión Ejecutiva Federal de la organización y el acto de clausura, en el que intervendrán Aránzazu Figueroa ya como secretaria general, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Figueroa se convertirá en la primera mujer en ostentar la Secretaría General de Juventudes Socialistas en sus 120 años de historia. La madrileña, hasta ahora líder de la organización en la Comunidad de Madrid, ha sido la única en presentar candidatura para suceder al valenciano Víctor Camino.

En la cita se debatirán "las ideas, propuestas y valores que marcarán el proyecto político" de Juventudes Socialistas en los próximos años.

También habrá dos "ágoras de reflexión y diálogo" con representantes sociales y políticos nacionales e internacionales.

"Este fin de semana estará marcado por un reconocimiento a la trayectoria histórica de la organización, el debate político sobre los retos de la juventud y la renovación de su dirección federal", aseguran las juventudes en el comunicado. EFE