Jesús Vázquez presentará los premios de la Academia de la Moda en el Teatro Príncipe Pío

Madrid, 29 may (EFE).- Jesús Vázquez presentará la III edición de los Premios de la Academia de la Moda Española que tendrá lugar el 30 de junio en el Gran Teatro Príncipe Gran Vía, en los que optan a mejor colección 2025 los creadores Acromatyx, Carlota Barrera, Devota&Lomba, Isabel Sanchís, Juan Vidal y Simorra.

Rafael Muñoz, periodista de TVE y miembro de la Academia de la Moda Española, y Susana Cruz, fundadora y directora creativa de Suma Cruz, han sido los encargados de comunicar los finalistas este viernes en el Museo del Traje.

Sergio Álvarez, presidente y director de la Fundación Academia de la Moda Española (FAME), ha reseñado que los premios quieren reconocer, dignificar y acercar a la sociedad la moda española y los oficios que la hacen posible.

El lema de esta edición busca precisamente "visibilizar las profesiones técnicas y artesanas, que en muchas ocasiones han sido las grandes olvidadas, para que sobre todo los jóvenes puedan percibirlas como una salida profesional de calidad", ha incidido.

En el apartado de Joyería y Accesorios Beatriz Palacios, Helena Rohner, Isabel Guarch, Isidoro Hernández Joyas, Joyería Grassy y Juando Oliva son los seis seleccionados por sus respectivas colecciones.

Castañer, Hispanitas, Malababa, Pedro García y Tissa Fontaneda son las elegidas para lograr el galardón a mejor colección de Calzado y Marroquinería.

Entre los seleccionados al Talento Joven están Arturo Obegero AO, Benavente, Eñaut, Habey Club y Luis Berrenero.

Los desfiles destacados para llevarse el galardón son los realizados por Duyos, Isabel Sanchís, Juan Vidal, Juana Martín y Pedro del Hierro; mientras que en la categoría de nuevos formatos han destacado Carlota Barrera; el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid; Juan Vidal; Naranjo y Manémané y Paris64

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Las firmas Flabelus, Lola Casaemunt, Rosa Clará, Silbon y Simorra son las candidatas al mejor Proyecto Empresarial.

Premio Embajador de la Moda Española podría ir a manos de la Fundación Museo Cristal Balenciaga; la plataforma de información Modaes; la modelo Nieves Álvarez; el periodista de RTVE Rafael Muñoz y Smoda de El País.

Al Premio Impulso y Difusión de la moda optarán la pasarela Barcelona Brial FAshion Week, el Documental 'Davil Delfín. Muestra tu Herida'; el programa Flash Moa TVE, Gran Canaria Swim Week y la Mercedes Benz FAshion Week Madrid.

En la categoría de Sostenibilidad e Innovación compiten el proyecto Moda Re, Moisés Nieto, Pyratex, Sepiia y Silbon.

Además, el Patronato de la Fundación Academia de la Moda Española otorgará durante la gala dos galardones especiales: el Premio Internacional y el Premio de Honor.

La gala se emitirá en directo desde las 22:00 horas en La 2, TVE Internacional y RTVE Play.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha resaltado que se trata de un momento de celebración del "talento, la creatividad y la emoción" que genera la moda española que ayuda a crear riqueza y generar diálogo con la sociedad "y hablar de calidad y excelencia y sobre todo de marca España". EFE

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