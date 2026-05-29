Infografías del viernes 29 de mayo

CIS BARÓMETRO - El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difunde su barómetro de mayo, con estimación de voto, en plena crisis política tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y las investigaciones al PSOE en el marco del caso Leire Díez.

ESPAÑA INFLACIÓN - La inflación se mantuvo en el 3,2 % en mayo, la misma tasa que en abril, en un mes en el que el transporte y el ocio impulsaron los precios al alza, aunque este incremento se compensó con el abaratamiento del vestido y el calzado.

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ESPAÑA DÉFICIT - El Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta el mes de marzo, después de que en los dos primeros meses del año disminuyera un 12,5 % interanual, hasta 13.439 millones de euros (0,76 % del PIB).

ISRAEL PALESTINA - Mientras Israel mantiene sus tropas apostadas tras la conocida como 'línea amarilla' en Gaza, el Ejército ha establecido una segunda demarcación imaginaria que se adentra aún más en el enclave denominada 'línea naranja', cuyo tránsito debe coordinarse con las fuerzas armadas y profundiza el control israelí de la Franja.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Previa de la final de la Champions League 2025-26, que enfrentará al PSG y al Arsenal este sábado en el Puskás Aréna de Budapest.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Las trayectorias del PSG y al Arsenal en la Liga de Campeones.

BALONCESTO NBA - Así van los 'playoffs' de la NBA.

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