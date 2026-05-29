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Fernández-Vidal (física): Como ciudadanos debemos saber cómo funciona la tecnología

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Madrid, 29 may (EFE).- Las tecnologías son "unos sirvientes extraordinarios y unos pésimos amos", por eso, es nuestra responsabilidad como ciudadanos saber cómo funcionan, asegura la física Sonia Fernández-Vidal, que acaba de publicar "La sombra de los dos soles", el final de una saga de aventuras cuánticas, con la que niños y adolescentes se acercan a la ciencia.

Con "La sombra de los dos soles" (Destino), Fernández-Vidal pone fin a "El origen de La puerta de los tres cerrojos", la precuela de su trilogía "La puerta de los tres cerrojos". En total, una saga de cinco libros que son una introducción a la física cuántica en clave de aventuras fantásticas.

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Este nuevo libro se adentra en los conceptos de la cuántica con muchísima más profundidad, los contenidos son ya muy avanzados, "pero no para asustar, porque están hechos dentro de una historia mágica y de cuento" para niños y adolescentes desde los ocho años, aunque también llega a muchos adultos, dice Fernández-Vidal a EFE.

La nueva entrega retoma el universo de Ada, una niña que puede entrar en el mundo cuántico y conocer sus secretos de la mano de sus habitantes, entre ellos, elfos, hadas y magos, con el objetivo de que sus extrañas leyes se conozcan en el mundo clásico, rompiendo el sello que los separa.

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En ese viaje participan los pioneros de la física cuántica del siglo pasado, como Albert Einstein, Werner Heisenberg, Erwin Schrodinger, Niels Bohr o Lise Meitner, frente a unos elfos oscuros que no quieren que ese conocimiento llegue a todo mundo.

"La sombra de los dos soles" recorre la historia de la primera mitad del siglo XX a través de los hitos que fueron configurando el inicio de la cuántica, el mundo de lo más pequeño, (átomos, electrones, partículas de luz), donde las normas del mundo clásico desaparecen para dejar paso al reino de la incertidumbre.

Fernández-Vidal es comisaria de la exposición Revolución Cuántica recién inaugurada en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid que, como en sus libros, tiene el objetivo de divulgar la ciencia y abrir las puertas del mundo cuántico a las "generaciones que van a vivir estas nuevas revoluciones tecnológicas".

Nuestras sociedades basan su estructura en desarrollos tecnológicos que "crecen de manera exponencial" y como ciudadanos tenemos cada vez menos conocimiento de cómo funcionan.

La doctora en Física advierte de que "esta mezcla entre tecnologías avanzadas y desconocimiento de cómo funcionan es una mezcla explosiva que más nos vale evitar", por lo que nuestra responsabilidad como ciudadanos es conocer su funcionamiento, "para seguir estando nosotros por encima a la hora de usarlas".

Esta idea es especialmente cierta para los niños, que "van a tener que estar muy preparados para un mundo que ni nosotros sabemos predecir", por eso, la mejor herramienta que se les puede dar es que empiecen a saber desde pequeños cómo funciona esa tecnología. "Ese es el objetivo de 'La puerta de los tres cerrojos'", remarca la física catalana.

"La sombra de los dos soles" se adentra en algunas de las páginas más oscuras de la historia para acabar con el lanzamiento de la bomba atómica.

Se muestra así que la ciencia "no es una cornucopia de la que solo surgen bondades"; no es ni buena ni mala, "depende de las decisiones que tomamos como seres humanos".

Fernández-Vidal reconoce que "ha sido un reto" adentrarse en esa etapa histórica y hacer esa reflexión ética sobre las consecuencias que también puede tener la ciencia en una novela para niños, aunque ha intentado mantenerse "lo más fría posible".

La escritora y divulgadora comenzó en 2011 con la primera entrega de la saga, de la que se han vendido más de medio millón de ejemplares y con la que -le consta- ha despertado vocaciones científicas.

Ahora llega a su fin, lo que le provoca una "mezcla de satisfacción y emoción nostálgica", porque son personajes que le han acompañado durante "muchísimos años", aunque no es "una despedida del todo. De momento queda cerrada", pero no descarta que pueda retomarla algún día. EFE

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EFE

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