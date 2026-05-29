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España y Grecia refuerzan su alianza para fortalecer Europa desde el Mediterráneo

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Madrid, 29 may (EFE).- España y Grecia han reafirmado este viernes su compromiso de reforzar su alianza estratégica para contribuir a una Europa "más fuerte, cohesionada" y capaz de responder unida a los desafíos actuales desde una "perspectiva mediterránea".

Así lo han asegurado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y su homólogo en el Parlamento heleno, Nikitas Kaklamanis, durante la inauguración del II Foro Hispano-Heleno, que ha tenido lugar en la Cámara Baja.

Durante su intervención, ambos han destacado la relación histórica que une a ambos países, así como su sintonía en cuestiones como la autonomía estratégica europea, la transición ecológica, la seguridad, la defensa o la estabilidad del Mediterráneo.

Armengol ha señalado que este II Foro Hispano-Heleno, cuya primera edición tuvo lugar en Atenas el pasado mes de noviembre, es una apuesta de ambas delegaciones por la "diplomacia" parlamentaria que "es hoy más necesaria que nunca".

Y ha resaltado la importancia de fortalecer una relación bilateral sólida y de contribuir conjuntamente al proyecto europeo desde el sur de Europa, con el propósito de hacerlo más fuerte, más democrático y más comprometido con la paz y los derechos sociales.

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El presidente del parlamento heleno, por su parte, ha afirmado que las relaciones entre España y Grecia "han sido, son y serán fuertes" y ha defendido la necesidad de que Europa despierte y asuma el papel que le corresponde en el mundo. EFE

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