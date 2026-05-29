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El PSOE evita el choque con Page y contrapone sus críticas a la "defensa férrea" que hace Illa del Gobierno

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La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, no ha valorado las últimas críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por las investigaciones que afectan al PSOE y ha contrapuesto sus declaraciones con la defensa al Gobierno que hacen otros dirigentes socialistas como el líder del Ejecutivo catalán, Salvador Illa.

Page aseguró en una entrevista que la mayoría del PSOE piensa cosas "muy parecidas" a lo que él verbaliza e insistió en reclamar una cuestión de confianza o elecciones. Asimismo, afeó las "bromas" que hizo el presidente, Pedro Sánchez, a sus afirmaciones y criticó la "estrategia del búnker", que siempre ha sido "nefasta". Y los búnker "son una prisión, o en terminología actual, una sauna", afirmó el presidente castellanomanchego.

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En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, la portavoz del PSOE ha evitado valorar estas últimas declaraciones. "No voy a entrar en la política sucia", se ha limitado a responder, para después hacer hincapié en que el presidente del Gobierno "tiene un objetivo muy claro, que es llevar a este país hacia adelante y hacerlo avanzar".

"Respeto lo que dicen todos mis compañeros de partido, pero me quedo con las declaraciones de Salvador Illa, que hacía también una defensa férrea sobre el Gobierno de España", ha recordado.

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