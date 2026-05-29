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Educación y sindicatos retoman la negociación en Cataluña para intentar llegar a acuerdos

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Barcelona, 29 may (EFE).- El Departamento de Educación de la Generalitat catalana y los sindicatos de docentes retomarán esta mañana las negociaciones para buscar una salida al conflicto después de que el encuentro de ayer finalizara sin acuerdo, tras más de seis horas, lo que llevó a un posterior encierro de 17 sindicalistas en el interior de la conselleria, donde han pasado la noche.

La reunión de este viernes está previsto que empiece a las 10:00 horas y Ustec, el sindicato mayoritario, ha asegurado que su voluntad es no levantarse de la mesa negociadora hasta que haya un acuerdo, según han asegurado fuentes de esta organización.

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La consellera de Educación, Esther Niubó, se reunió durante cinco minutos anoche con los representantes de los sindicatos en huelga que decidieron pasar la noche en la sede del departamento y les comunicó que la última oferta presentada era la definitiva.

La propuesta incluye un incremento salarial de cerca de 400 euros brutos mensuales más por docente en cuatro años y más de 7.000 nuevas dotaciones en los próximos cuatro cursos.

En el marco del nuevo ciclo de movilizaciones en las escuelas e institutos, los sindicatos en huelga -Ustec, Professors de Secundària, CGT e Intersindical- han llamado este viernes a ir a la huelga a los docentes de las comarcas del Baix Llobregat y Penedès. EFE

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