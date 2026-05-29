Diego Luna cuestiona "honorabilidad" de la FIFA en presentación de la cinta 'México 86'

David Álvarez

Ciudad de México, 28 may (EFE).- El actor mexicano Diego Luna desfiló este jueves en la alfombra roja de ‘México 86’, película que protagoniza, y aprovechó la ocasión para señalar que la FIFA, organismo responsable de dar a luz el próximo Mundial de fútbol que arranca el 11 de junio, “regala premios de la paz a los presidentes más bélicos”.

PUBLICIDAD

“¿Quién me puede decir o me va a hablar de honorabilidad de la FIFA?”, respondió el intérprete a EFE en referencia a la entrega del Premio de la Paz de la organización mundialista al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Tras las críticas de su compatriota y colega Gael García Bernal en la pasada edición del Festival de Cannes a la “reputación” del órgano rector del fútbol y las últimas palabras con las que el director Alejandro González Iñarritu calificó al organismo de “mafia”, Luna tiene claro que “la gente a la que le gusta el fútbol no está invitada a los estadios”.

PUBLICIDAD

“(El Mundial) se celebra en un país que está peleado con cuanto país puede, que no agradece a la comunidad latina (...) si hay fútbol en Estados Unidos es por la comunidad latina”, defendió el artista de 46 años.

Además, señaló que las palabras de Bernal “no fueron un chiste”, sino “un dato claro” sobre el funcionamiento del máximo responsable del fútbol internacional.

“Solo han dado uno, pero con ese ya enseñó la FIFA el rigor que hay detrás de la selección de los premiados”, sentenció.

Para el actor de cintas como ‘Rudo y Cursi’ (2008), es “muy complejo entender” lo que está sucediendo con la organización del próximo Mundial, el primero dividido en tres sedes: México, Canadá y Estados Unidos, éste último dominando el número de partidos, al registrar 78 de 104.

PUBLICIDAD

En la película, Luna interpreta a Martín de la Torre, funcionario de la Federación Mexicana de Fútbol (FEMEXFUT) que logra que se celebre en 1986 un Mundial de fútbol, aunque lo hará a partir de sobornos a otro países y a diversas disputas con su rival Estados Unidos por la organización.

Más de 40 años después de la celebración de aquel Mundial en México, Luna considera que “hay muchos paralelismos” entre la celebración de aquel campeonato y el que arrancará en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

En el filme, dirigido por Gabriel Ripstein, la actriz Karla Souza interpreta a la pareja de Martín, una mujer que no está interesada por el fútbol, pero se ve arrastrada por la corrupción y mal hacer.

“(El Mundial) trata de tapar situaciones del país, y pretender que no están sucediendo”, comenta la artista, conocida por su participación en ‘Nosotros los nobles’ (2013).

Además, pone como ejemplo que, mientras el país se encontraba “todavía en escombros” tras el sismo de 1985, el más catastrófico de la historia reciente de México, hombres como Martín seguían más preocupados por la celebración del Mundial.

Tras la proyección de la cinta en algunas salas seleccionadas de México, antes de su estreno en Netflix el próximo 5 de junio, jugadores como Hugo Sánchez, interpretado por Memo Villegas en el metraje, no quedaron contentos con su representación y calificó de “mentiras” algunas de las historias narradas en el filme.

PUBLICIDAD

Pese a las críticas, Ripstein defendió la producción y aseguró que “no sé trata de un documental, sino de una obra de ficción” y precisó que la incorporación de un personaje basado en Hugo es nada más “un homenaje”.

“No me canso de decirlo, es el mejor jugador de fútbol que ha tenido este país. Es un hombre de un talento brutal, no ha habido otro jugador mexicano como él”, comentó Ripstein restando importancia a la polémica. EFE

(foto)(video)