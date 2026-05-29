Detenida una joven por maltratar a su madre e intentar huir de la Policía por una ventana

Palma, 29 may (EFE).- La Policía Nacional en Palma detuvo el 20 de mayo a una joven acusada de maltratar a su madre, a la que sometía a episodios violentos consistentes en gritos, insultos y golpes en una vivienda del barrio de Son Gotleu y que intentó huir de los agentes saltando al vacío por una ventana.

Según ha informado este viernes el cuerpo policial en una nota, la UFAM, a principios de mayo, tuvo conocimiento de varios episodios de violencia en el entorno familiar en Son Gotleu.

La víctima denunció que su hija la gritaba, la insultaba y que la había golpeado en numerosas ocasiones y que, en una ocasión, la dejó encerrada en su domicilio sin posibilidad de solicitar ayuda.

El pasado miércoles los agentes establecieron un dispositivo de localización y detención de la presunta autora, la cual se encontraba en el interior de la vivienda familiar.

Una vez que los policías se personaron en la vivienda, y al percatarse la presunta autora, se dirigió hacia la cocina de la vivienda e intentó huir por la ventana, donde había un desnivel de unos 35 metros de altura.

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Gracias a la rápida intervención, los agentes lograron interceptar a la joven antes de que cayera al vacío, pues ya tenía medio cuerpo fuera de la ventana y la intención de saltar.

Los agentes aseguraron a la joven y solicitaron presencia de una dotación sanitaria en el domicilio para su atención.

Una vez personados los servicios médicos en la vivienda, se procedió al traslado de la misma hasta un centro hospitalario de esta ciudad, donde quedó ingresada.

Finalmente se procedió a su detención como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar, siendo trasladada posteriormente hasta dependencias policiales. EFE