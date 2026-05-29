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Cristian Herrera se despide del Dépor: "Ha sido un privilegio vestir esta camiseta"

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A Coruña, 29 may (EFE).- El delantero Cristian Herrera, que acaba contrato con el Deportivo el próximo 30 de junio, confirmó que la próxima temporada no continuará en el equipo blanquiazul, al que llegó en el verano de 2024 procedente de la UD Las Palmas.

“Para mí ha sido un honor y un privilegio poder vestir y defender esta camiseta, y no ha habido mejor forma de terminar”, dijo el canario, en referencia a la consecución del ansiado ascenso a Primera División.

En su primera campaña en Riazor, Cristian Herrera disputó 24 partidos de LaLiga Hypermotion y 590 minutos, en los que marcó dos goles y repartió otras tantas asistencias. Esos números le permitieron renovar de manera automática su contrato hasta junio de 2026.

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No obstante, bajo la dirección de Antonio Hidalgo, el canario apenas ha tenido protagonismo en Liga. Cierra su etapa como blanquiazul después de jugar únicamente 14 partidos (125 minutos).

“Unión, esfuerzo y pasión son las palabras que nos definen como equipo y lo que nos ha llevado a conseguir este objetivo tan grande. El objetivo era hacer historia, ahora empieza una nueva era para este club”, apuntó Cristian Herrera, para quien los aficionados deportivistas son “el alma de este escudo”.

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El jugador canario, elogiado por Hidalgo en la rueda de prensa previa al último partido liguero contra Las Palmas, podría ser uno de los elegidos por su entrenador catalán para formar de inicio ante su exequipo. EFE

dmg/jrs/apa

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EFE

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