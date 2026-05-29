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Argentinos convierten en "leyenda" a Tim Payne, el jugador "menos conocido" del Mundial

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Buenos Aires, 29 may (EFE).- La campaña lanzada en redes sociales por un 'influencer' argentino logró en pocas horas convertir en una "leyenda" al futbolista neozelandés Tim Payne, quien jugará en la selección de su país en el Mundial 2026.

"¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?", propuso este martes el influenciador argentino Valen Scarsini, conocido en redes sociales como 'el Scarso'.

Scarsini buscó entre los futbolistas convocados para el Mundial a aquel que tuviera menos seguidores en Instagram y su investigación le condujo a Tim Payne, defensor del Wellington Phoenix, club de la primera división de Nueva Zelanda.

Nacido en 1994, Timothy John Payne ha jugado en su país, en el Reino Unido y en Estados Unidos y es uno de los nueve defensores que Nueva Zelanda llevará a al Mundial de este año.

"Faltan pocos días para que arranque el Mundial y todos estamos esperando para alentar a nuestra selección. ¿Pero qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos? Un futbolista que todos banquemos (apoyemos) sin importar nuestra nacionalidad", propuso Scarsini, que tiene 585.000 seguidores en Instagram.

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El influenciador invitó en entonces a apoyar a Payne, quien, según afirmó el argentino, "tiene una tarea muy difícil: ayudar a que Nueva Zelanda gane su primer partido en el Mundial".

"Hay que hacer videos alimentando la leyenda de Tim Payne. Hay que lograr que esté en boca de todos. El objetivo hasta antes del Mundial es ver cuánta gente lo conoce", afirmó.

Su propuesta se volvió viral en pocas horas: Payne pasó de tener apenas 4.715 seguidores en Instagram a 250.000 tan solo un día después del mensaje de Scarsini.

Este viernes ya contaba con 1,6 millones de seguidores, no solo argentinos sino de todas partes del mundo.

"Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español", dijo Payne en un vídeo que subió a su perfil para agradecer "el amor de todo el mundo" que ha recibido en estos días a partir de la iniciativa del argentino.

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Scarsini admitió que su campaña "se fue de las manos" y que está planeando viajar al Mundial a conocer a la "leyenda" Payne. EFE

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