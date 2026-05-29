Álvarez (UGT) defiende agotar la legislatura: "La izquierda no puede renunciar a continuar gobernando"

El secretario general de UGT, José María Álvarez, es partidario de que el Gobierno de Pedro Sánchez agote la legislatura porque, a su juicio, la alternativa que plantea la oposición no favorece los intereses de los trabajadores: "La izquierda no puede renunciar a continuar gobernando", ha dicho.

Álvarez ha hecho estas declaraciones a los medios este viernes tras visitar a los delegados sindicales de Towa farmaceutical Europe en Martorelles (Barcelona), acompañado del secretario general de UGT Cataluña, Camil Ros.

"Creo que el presidente del Gobierno tiene que, en la medida en que no tenga una implicación directa ni él ni el Partido Socialista, continuar la legislatura. La legislatura tiene por delante citas muy importantes y no solo eso, sino que creo que la izquierda no puede renunciar a continuar gobernando", ha dicho el líder sindical.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha añadido: "Si el presidente del gobierno, si el Partido Socialista tiene alguna responsabilidad, pues ya estaremos a tiempo de depurarlas, pero hasta ahora son procesos que ya veremos cómo acaban".

"Para nada nos vamos a sumar a la petición de elecciones anticipadas", ha insistido, tras avisar de que la alternativa que plantea la oposición no favorece los intereses de los trabajadores.

Según Álvarez, "España necesita que se reparta la riqueza que se está generando y eso es justamente de lo que no quieren hablar las alternativas al Gobierno de Pedro Sánchez" y ha criticado que el PP renuncie a hablar de cuestiones económicas.

PUBLICIDAD

El secretario general de UGT ha advertido de que "una alternativa política no puede tener que ver solo con procesos judiciales", porque si es con procesos judiciales ya sabremos cuál es el resultado" y se ha referido a juicios que se están celebrando actualmente y que afectan al PP.

"Estamos viendo cuál es el nivel de implicación que había tenido el Partido Popular del señor Feijóo. Estamos con el debate en relación al juicio de la Kitchen", ha indicado.

"Espiar a los partidos políticos rivales o intentar utilizar el aparato de Estado justamente para impedir que pueda haber resoluciones judiciales, me parece que es lo peor que se puede hacer en un sistema democrático", ha asegurado.

CONTROL HORARIO

Por otro lado, Álvarez ha puesto de manifiesto la necesidad de un control horario para que "las empresas tengan la obligación de cumplir la jornada que se marca", así como regular todo lo que hace referencia a las nuevas tecnologías, en referencia a la actividad que se hace fuera de las horas de trabajo.

PUBLICIDAD

"Somos el único país de la Unión Europea en que no hay ninguna participación de los trabajadores en el control de las empresas", ha dicho.

ERE Y VISITA DEL PAPA

El líder sindical ha expresado su preocupación por el goteo de expedientes de regulación de empleo (ERE) registrado en Cataluña en los últimos meses: "¿Cómo no vamos a estar preocupados? De hecho, he leído la encíclica de León XIV. Yo mismo la semana que viene tendré la oportunidad con Comisiones Obreras, con Cepyme y el CEOE, de hablar de este tema del Pontífice", en referencia al impacto de la IA en el mercado laboral.

PUBLICIDAD

También se ha referido a la incidencia de los pisos turísticos en el problema de acceso a la vivienda: "Es uno de los gravísimos problemas de una parte muy importante de las ciudades de nuestro país. Los precios turísticos no nos interesan con toda sinceridad. Nosotros necesitamos turismo que deje recursos al país, que podamos generar empleo de calidad, que podamos generar empleo con futuro".