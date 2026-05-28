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Feijóo adopta el lenguaje de la moción de censura y avisa a los socios: no vale abstenerse

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Paula Escalada Medrano

Madrid, 28 may (EFE).- Aunque el Partido Popular no mueve un ápice su estrategia, convencido de que los tiempos hay que interpretarlos con "inteligencia", el líder del PP ha apretado este jueves las tuercas a los socios y les ha mandado un mensaje claro: no vale con abstenerse.

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Un día después de que Junts y el PNV se abstuvieran en una reprobación al Gobierno en el Senado por su conducta en los casos de corrupción -interpretada como un ensayo de una hipotética moción de censura- Feijóo ha elegido como protagonista el termino "abstenerse" en un discurso pronunciado en Leganés.

"El momento exige algo más que abstenerse del problema, hay que trabajar para resolverlo", ha afirmado el presidente popular dirigiéndose a los socios de Gobierno, haciendo un guiño al lenguaje parlamentario.

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En una hipotética moción de censura se necesita una mayoría absoluta del Congreso, es decir, 176 votos a favor de los 350 diputados.

A día de hoy, el PP contaría presumiblemente con 172 apoyos (137 PP, 33 Vox, 1 UPN y 1 Coalición Canaria), por lo que al partido de Feijóo le faltarían cuatro votos. Junts cuenta con 7 diputados y el PNV con 5, por lo que no bastaría con que las formaciones nacionalistas se abstuvieran y tendrían que votar sí.

Pese a la gravedad de los últimos acontecimientos, señalan en Génova, ni Feijóo ni el PP tienen prisa por precipitar este desenlace, el único posible para que el Gobierno cambie, si no hay una convocatoria electoral. El gallego, señalan fuentes de Génova, no ha llegado hasta aquí por precipitarse en su carrera política.

Esperar es la clave y en Génova -más allá de lo que digan contertulios y opinadores, señalan- confían en que su estrategia política no está equivocada.

En Leganés Feijóo se ha limitado a decir, en tono contundente: "Haré todo lo posible para cambiar al Gobierno y cuando digo todo es todo".

Fuentes del PP indican, por otro lado, que la estrategia se aplica pero no se cuenta y agregan que siempre puede haber vías con las que no cuenten ni Moncloa ni los socios del Gobierno.

Por ahora la estrategia clara y visible ante las últimas investigaciones judiciales que afectan al PSOE es presionar a los socios del Gobierno y "colectivizar" en ellos el "desgaste" y la "culpa" de los socialistas.

Fuentes del partido resumen en una frase la situación presente y cuáles serán los siguientes pasos: "que pague el PSOE en lo judicial y los socios en lo político".

A la espera del impacto que vayan teniendo los sucesivos frentes judiciales que tiene por delante y afectan al PSOE, no buscan ahora -aseguran las mismas fuentes- nada concreto.

Reconocen que hablan con todos los partidos, ponen como ejemplo las conversaciones en el Congreso con Junts o PNV, pero las enmarcan en las normales relaciones parlamentarias y entre formaciones.

La estrategia es asistir al "desgaste" de todos los que apoyan al Gobierno de Pedro Sánchez. Es más, reconocen que les gusta verlos sufrir. "Queda un cuarto (de legislatura), vamos a disfrutarlo", añaden.

En cualquier caso, el portavoz del PP, Borja Sémper, señalaba esta mañana en una entrevista en Telecinco que el partido no renuncia a ningún escenario y que va a utilizar las herramientas que ofrece el estado de derecho para ofrecer a los españoles una alternativa al Gobierno. EFE

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