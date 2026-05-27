Susana Díaz, sorprendida con la imputación de la gerente del PSOE en el 'caso Leire': "El que sea un golfo que lo pague"

La senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha lamentado la imputación tanto de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y del exvicepresidente de la Junta andaluza Gaspar Zarrías en la causa que investiga a la exmilitante del partido Leire Díez, aunque ha mantenido que "quien la haya hecho que lo pague"

Así ha reaccionado Díaz en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, a las imputaciones, también la del exsecretario de organización Santos Cerdán, en la pieza en la que se investiga si los socialistas pagaron para conseguir información sensible de jueces, magistrados y miembros de las fuerzas de seguridad.

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Sobre la imputación de Fuentes, la expresidenta andaluza ha agregado que le sorprende porque siempre la ha tenido "como una persona bastante rigurosa".

En este sentido, ha agregado que, ya con las imputaciones y la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de Ferraz, la situación del partido por las presuntas tramas de corrupción que le rodean, "pasa de castaño oscuro" y considera que es "insufrible".

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No obstante, mantiene que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no debe dimitir, sino que "tiene que ser transparente y dar un mensaje de tranquilidad", puesto que opina que "si hay golfos" son ellos quienes tendrán que afrontar las consecuencias.