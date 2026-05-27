Espana agencias

El Barcelona acelera por Anthony Gordon (Newcastle) para reforzar su ataque

Guardar
Google icon

Barcelona, 27 may (EFE).- El delantero inglés del Newcastle Anthony Gordon, de 25 años, es uno de los principales objetivos para reforzar el ataque del Barcelona con vistas a la próxima temporada.

Según ha avanzado el rotativo barcelonés 'Mundo Deportivo', el viaje que recientemente realizó el director deportivo de la entidad catalana, Anderson Luis de Souza 'Deco', guardaba relación con el interés por fichar al máximo goleador de las 'Urracas' en el presente curso (17 goles).

PUBLICIDAD

Tras aterrizar el martes en Barcelona procedente de Inglaterra, Deco reconoció que el Barcelona trabaja en "traer algunos jugadores", un discurso que casa con lo que se comenta en los despachos de la entidad.

La prioridad de la entidad azulgrana es reforzar el ataque azulgrana después del adiós del delantero centro polaco Robert Lewandowski.

PUBLICIDAD

Más allá del argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez, uno de los jugadores que ha sonado con fuerza en las últimas semanas para reemplazar a Lewandowski ha sido el del brasileño del Chelsea Joao Pedro, motivo por el que Deco viajó a Londres, según algunas versiones.

Sin embargo, el director deportivo azulgrana aprovechó ese viaje para negociar la llegada de Gordon, que este verano disputará el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá con la selección de su país.

Nacido en Liverpool en 2001, el atacante es uno de los futbolistas emergentes del fútbol inglés. En el mercado de invierno de 2023, el Newcastle pagó por él 45 millones de libras al Everton, club en el que se formó.

Gordon, que tiene contrato hasta verano de 2030, ha marcado 39 goles en 152 partidos con el Newcastle, ya sea jugando como extremo izquierdo, su posición natural, o de delantero centro.

Esta temporada se enfrentó al Barcelona en la jornada inaugural de la fase liga de Campeones y marcó el único tanto de su equipo, en un duelo en que el conjunto azulgrana ganó por 1-2, gracias a un doblete de Marcus Rashford.

Más allá de goles y asistencias, Gordon destaca por su capacidad de sacrificio en la presión, algo muy apreciado por el técnico del Barcelona, Hansi Flick.

El coste de la operación podría rondar los 70 millones de euros, aunque en la contratación del internacional inglés también están interesados el Bayern de Múnich y el Liverpool.

El acuerdo personal con el jugador está cerrado, según el periodista experto en traspasos Fabrizio Romano, quien apunta que Deco quiere cerrar el acuerdo con el Newcastle lo más rápido posible para adelantarse a sus competidores.

La llegada de Gordon no sería la única que se produciría en la parcela ofensiva azulgrana, ya que la directiva trabaja para firmar a un delantero centro. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España se aleja cada vez más de la UE en la reducción de vertidos, según expertos

Infobae

El PP, espectador de "una película de Berlanga"

Infobae

Michael Valgren se impone en Andalo

Infobae

Valgren se impone en Andalo, Vingegaard mantiene a maglia rosa

Infobae

Azcón: "No puede ser que los socialistas en general permitan que se degrade la imagen de nuestro país"

Azcón: "No puede ser que los socialistas en general permitan que se degrade la imagen de nuestro país"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Agentes de la UCO registran la casa de Santos Cerdán en Navarra y se llevan mochilas, maletas y cajas

Última hora de los casos Leire Díez y Plus Ultra, en directo | Agentes de la UCO registran la casa de Santos Cerdán en Navarra y se llevan mochilas, maletas y cajas

La conversación que revela un pago de 20.000 euros a las hijas de Zapatero hace seis años: “En persona te digo quién es”

El juez Pedraz ordena a la UCO rastrear correos, cuentas, visitas y contabilidad del PSOE en el ‘caso Leire Díez’

El juez ve indicios de que la abogada de Koldo ofreció 50.000 euros a Carmen Pano para intentar cambiar su declaración sobre los pagos en Ferraz: “Esta se vende”

La Audiencia Nacional investiga si Santos Cerdán usó dinero del PSOE para “atacar” las causas abiertas del partido

ECONOMÍA

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

El embajador de EEUU en España advierte a Europa que debe actuar con cautela en sus lazos con China: “Vivimos tiempos muy peligrosos”

De Guindos se despide del BCE entre elegios a la banca y miedo a una crisis: “La guerra amenaza la estabilidad financiera de Europa”

Trabajar hasta los 73 años: la dura alternativa que plantean los expertos para salvar las pensiones

Sabadell anticipa que los bancos volverán a salir de compras y cree que Santander, BBVA y CaixaBank deberían abstenerse

Veranos más calurosos, sueldos bajos y un precio de la electricidad disparado: los españoles, entre los europeos que más caro pagan el cambio climático

DEPORTES

A qué hora y dónde ver la final de la Conference League entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano

A qué hora y dónde ver la final de la Conference League entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano

El plan de Enrique Riquelme para ser presidente del Real Madrid: una “Ciudad del Socio”, el papel de Valdebebas y 50% de descuento hasta ganar la Champions

Estafan al futbolista Lucas Pérez al vender su Lamborghini y varios relojes de lujo: le pagaron 340.000 euros con billetes falsos

El caso Negreira y cómo el Alzheimer impide que se siente en el banquillo, según un abogado en derecho deportivo: “Es un freno de mano absoluto en la parte penal”

Rayo, próxima parada corona de la Conference: los vallecanos luchan por el título europeo ante el Crystal Palace