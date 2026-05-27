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Boca Juniors recibe a Universidad Católica y necesita ganar para seguir en la Libertadores

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Buenos Aires, 27 may (EFE).- El argentino Boca Juniors recibirá este jueves al chileno Universidad Católica con la obligación de ganar para seguir vivo en la Copa Libertadores, donde marcha tercero en el grupo D solo por delante del Barcelona ecuatoriano, que ya está eliminado.

El encuentro se disputará a las 21:30 hora local (00.30 del miércoles GMT) en 'La Bombonera' de Buenos Aires y será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán.

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El grupo D es liderado por la Católica con diez unidades, mientras que Cruzeiro lo sigue de cerca con ocho y Boca marcha tercero con siete. El Barcelona de Ecuador marcha último con tres.

Pase lo que pase entre brasileños y ecuatorianos en el duelo de este jueves en Belo Horizonte, el Xeneize necesita sí o sí una victoria. En ese caso, quedaría igualado con el conjunto chileno y conseguiría la clasificación dado que el saldo entre ellos en esta competición favorecería a los argentinos, que se impusieron por 1-2 en el duelo en Santiago.

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En caso de un empate, debido a los resultados que han registrado ante Cruzeiro, la U se aseguraría el primer puesto y Boca quedaría eliminado y tendría que confirmarse con un lugar en la Sudamericana.

Para el duelo de este jueves, el Xeneize sufrirá la baja del delantero paraguayo Adam Bareiro, ausente por lesión, mientras que está en duda la presencia de su compañero de ataque, el uruguayo Miguel Merentiel, que sufre una molestia muscular.

Ante esto, Claudio Úbeda podría alinear como dupla de ataque a Milton Giménez y Exequiel Zeballos, que ha demostrado un gran poder de desequilibrio pero que no atraviesa un buen presente futbolístico.

En el centro del campo, el español Ander Herrera se perfila como reemplazante del suspendido Santiago Ascacibar, mientras que el zaguero Marco Pellegrino ocuparía el lugar de Ayrton Costa, ausente por acumulación de tarjetas amarillas.

El Xeneize, eliminado el 9 de mayo del Apertura argentino y que viene de empatar 1-1 ante Cruzeiro el martes de la semana pasada, contará con la ventaja de llegar más descansado que su rival, que el sábado tuvo un duro enfrentamiento ante Colo Colo que culminó en victoria por 1-2 para el 'Cacique'.

Tras esta derrota, los dirigidos por Daniel Garnero quedaron cuartos en el campeonato chileno y buscarán hacerse fuertes en la Libertadores, donde llevan cuatro partidos sin perder tras derrotar en dos oportunidades al Barcelona y registrar un triunfo y un empate ante Cruzeiro.

De cara al duelo en 'La Bombonera', se prevé que Garnero incluya en el once inicial a su goleador, el experimentado Fernando Zampedri, que no fue de la partida en el duelo ante Colo Colo para llegar descansado al choque de este jueves.

Lo mismo sucedió con los centrocampistas Fernando Zuqui y Jimmy Martínez, mientras que los extremos Justo Giani y Clemente Montes, claves en ataque, fueron de la partida y llegarán con menos descanso. EFE

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