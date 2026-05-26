María José Catalá y Virginia Barcones, citadas al congreso por la dana

Madrid, 26 may (EFE).- La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la Secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, comparecerán ante la comisión de la dana en el Congreso de los Diputados el próximo 15 de junio para responder a preguntas acerca de la riada del 29 de octubre de 2024.

Así lo ha decidido hoy la mesa de la comisión investigadora en esta Cámara -el órgano que decida el plan de trabajo y las citaciones- durante una reunión mantenida a puerta cerrada.

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Según fuentes del Congreso, Catalá será interrogada por los diputados de los distintos partidos en la sesión de las 11.00 horas mientras que Barcones, que ahora ocupa el cargo de Secretaria general de Protección Civil y Emergencias, intervendrá ante la comisión a las 15.00 horas.

Las mismas fuentes han revelado que durante el encuentro de hoy se ha modificado también la citación de otro de los comparecientes previstos para el próximo 1 de junio: será ahora el periodista de À Punt Iván Esteve quien acudirá ese día a las 15.00 horas, en lugar del exjefe de Política de ese medio, Santiago Hernández.

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El pasado 20 de mayo, Esteve, exjefe de informativos de À Punt, aseguró durante su declaración como testigo en la causa de la dana que a muchas personas se les rescató tras informar de su situación a través de la radio pública autonómica.

Sí mantendrá para el 1 de junio, según las mismas fuentes, la citación para la sesión de la mañana, a las 11.00 horas, de Alfonso Novo, el director gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

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En un escrito remitido el pasado abril a la jueza de Catarroja encargada de la investigación judicial, Nuria Ruiz Tobarra, el director gerente de FGV afirmaba que la compañía de transportes no recibió ninguna instrucción ni orden directa por parte de la Conselleria de Emergencias durante la catástrofe.

La última sesión celebrada por la comisión en el Congreso se produjo el pasado 19 de mayo cuando los diputados interrogaron a la periodista Maribel Vilaplana, la persona que almorzó el día de la dana con el expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón. EFE

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