El jurado declara culpable al acusado de matar a un joven en Velada (Toledo) en 2019

Toledo, 26 may (EFE).- El jurado popular ha declarado por unanimidad culpable de un delito de asesinato al hombre acusado de matar en 2019 a un joven en Velada (Toledo), hasta donde la víctima se desplazó desde Plasencia (Cáceres) para comprar un coche y a la que disparó por la espalda tras un forcejeo.

También por unanimidad le ha declarado culpable de los delitos de tenencia ilícita de armas y robo con violencia, por la sustracción de los 5.500 euros que portaba la víctima para la compra del vehículo.

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De igual modo, el jurado popular ha declarado por unanimidad culpables a los otros dos acusados por este último delito -robo con violencia- y ha considerado que ambos son merecedores del beneficio de suspensión de las penas de prisión.

Tras apenas una hora de deliberación, después de que el acusado principal reconociera en la primera jornada del juicio que disparó él y de que los otros dos declararan que no sabían que llevaba un arma, los cuatro hombres y cinco mujeres que componen el jurado han votado todos los puntos del objeto del veredicto y el juicio ha quedado visto para sentencia.

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Durante la vista, la Fiscalía ha rebajado a 8 años de prisión la petición de pena para el acusado de asesinato, por el que inicialmente pedía 25 años para el principal acusado y 20 para los otros dos; así como a 3 meses por tenencia ilícita de armas para el principal acusado, frente a los dos años iniciales; y a 11 meses y 15 días la petición de pena por robo con violencia para los tres acusados, frente a los cuatro años iniciales.

El Ministerio Fiscal ha elevado a definitivas las conclusiones provisionales, modificadas antes del juicio tras un acuerdo entre las partes, y ha apreciado tres atenuantes: reparación del daño, puesto que ya han abonado los 65.000 euros fijados en concepto de responsabilidad civil; confesión, dado que han reconocido los hechos; y dilaciones indebidas en la tramitación de la causa.

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La acusación particular también ha elevado a definitivas las conclusiones formuladas, mientras que los tres abogados de la defensa se han adherido a lo manifestado por el Ministerio Fiscal y la acusación particular.

Además, el acusado -que ya ha estado como preso preventivo 4 años- ha hecho uso de su derecho a la última palabra para asegurar que "fue un día fatal" que ha cambiado toda su vida y que siente lo que pasó. EFE

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