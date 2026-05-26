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Patxi López pide "justicia y presunción de inocencia" para Zapatero y reta al PP a una moción de censura "sin el PNV"

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El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reclamado este martes en varias ocasiones "justicia y presunción de inocencia" para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el 'caso Plus Ultra', y ha retado al PP a presentar una moción de censura con Vox si quiere "interrumpir el recorrido" del Gobierno, aunque ha dicho que no ve al PNV firmando esta moción con la formación de Santiago Abascal.

En rueda de prensa en el Congreso, López ha denunciado que se está recurriendo al "fango" y a "poner el ventilador" ante las acusaciones contra Zapatero, algo que ha calificado de "lamentable". Sobre nuevas informaciones sobre el caso, como el descubrimiento de decenas de joyas en su despacho, ha respondido que son los peritos quien tienen que valorarlas y que se dirima en los tribunales.

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Así, el portavoz socialista ha sostenido que es "el tiempo de la justicia" y que esta debe "investigar, poner las pruebas encima de la mesa e ir hasta el final en las responsabilidades que encuentre" respetando la presunción de inocencia que ampara el Estado de Derecho, algo que el PP sólo utiliza "cuando les interesa".

"SI GOBERNARA FEIJÓO, TODO SU EJECUTIVO ESTARÍA IMPUTADO"

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También ha respondido a su homóloga 'popular', que minutos antes había dicho que si los de Alberto Núñez Feijóo estuvieran ahora gobernando España Zapatero no estaría siendo investigado porque "no hubiera tenido esas influencias". "Efectivamente, Zapatero no estaría imputado, pero la experiencia nos demuestra que quien sí lo estaría sería todo el Gobierno del PP", ha apostillado López.

Además, ha asegurado que no busca "empatar" en materia de corrupción con el PP. "Se la dejamos todo a ellos. Toda la corrupción", ha dicho, antes de defender que, mientras los populares hablan "en exclusiva" de este asunto, el Gobierno "gobierna" y "sigue haciendo política para la gente".

Así, el dirigente socialista ha citado que organismos internacionales han indicado que España va a "triplicar el crecimiento de la zona euro" y que será "el motor económico de Europa", además de mencionar el pacto para distribuir 7.000 millones de euros con las comunidades en política de vivienda, el plan contra incendios, ayudas para afectados por la dana, accidentes ferroviarios y víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, así como el plan social del clima con más de 9.000 millones.

"VAMOS A SEGUIR HASTA 2027 PORQUE ES LO DEMOCRÁTICO"

Por todo ello, Patxi López ha defendido que el Gobierno va a seguir "hasta 2027" y ha afirmado que eso es "lo democrático". "Lo democrático no es convocar elecciones cuando le conviene no sé a quién. Lo democrático es hacer la legislatura que a uno le corresponde", ha remarcado.

En este punto, ha asegurado que quien quiera cambiar esa situación dispone de la moción de censura. "Aquel que diga que esto se acaba o que no sé qué, puede pactar una moción de censura con Vox. Y por lo tanto que lo expliquen", ha indicado, antes de añadir que el PSOE seguirá gobernando y dialogando con sus aliados.

Preguntado por la posición del PNV, que ha pedido elecciones antes de que acabe el año, el portavoz ha dicho que el Gobierno va a seguir hablando con ellos y trayendo iniciativas. "El que quiera interrumpir el recorrido de este Gobierno tiene una herramienta, que es la moción de censura. Y no le veo yo al PNV firmando una moción de censura con Vox", ha concluido.

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