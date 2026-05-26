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El Congreso obsequiará al Papa León XIV con un facsímil del Liber Horarum del siglo XV, uno de sus libros más valiosos

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La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado este martes obsequiar al Papa León XIV con un facsímil del Liber Horarum (Libro de Horas), un manuscrito del siglo XV, durante la visita que realizará a la Cámara Baja el próximo 8 de junio.

Aunque fuentes parlamentarias han apuntado que el Papa no suele aceptar regalos, el órgano rector del Congreso ha decidido agasajarle con un facsímil de este manuscrito, que es uno de los libros más antiguos y valiosos del fondo bibliográfico del Congreso.

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El Liber Horarum es uno de los ejemplares de contenido religioso que se realizaban para reyes y aristócratas de la más alta nobleza porque era un libro "extremadamente caro y exclusivo", según explicó recientemente el jefe de la Biblioteca del Congreso, Javier Plaza, en el 'blog' 'Fuera de Agenda' de la Cámara Baja.

Y es que este libro, según Plaza, data del siglo XV, pero de una etapa previa a la invención de la imprenta (1450), por lo que se trataba de una hora "absolutamente artesanal" en cuya realización intervinieron "auténticos artistas". De hecho, su cubierta es una obra de arte y en el centro de la portada destaca una imagen de la Virgen enmarcada.

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CUSTODIADA EN UNA CAJA FUERTE

La obra, que se encuentra custodiada dentro de una caja fuerte en los depósitos del Congreso, tiene un tamaño similar al de los actuales libros de bolsillo y se compone de unas tapas de cuero que recubren la madera, protegida por cinco nervios, y que se refuerza por los dos broches metálicos que permiten el cierre completo del libro.

Más allá de su contenido, el Liber Horarum destaca por las delicadas ilustraciones que lo acompañan. Son siete láminas donde el texto está enmarcado por unas orlas con figuras mitológicas, humanas y vegetales, un claro ejemplo de una época donde la creación era completamente artesanal: desde los pigmentos de colores de cada dibujo hasta la pluma usada para escribir las letras góticas.

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