Los precios industriales se disparan un 8,3 % en abril por el encarecimiento de la energía

Madrid, 26 may (EFE).- Los precios industriales se dispararon un 8,3 % en abril con respecto al mismo mes de 2025, 5,2 puntos más que en marzo, debido al encarecimiento de la energía y especialmente de las coquerías y refino de petróleo, con una subida del 70,1 % como consecuencia del estallido de la guerra en Oriente Medio.

Según el índice de precios industriales (IPRI), publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), todos los sectores industriales tuvieron influencia positiva en la evolución de la tasa, aunque destaca la energía, con una variación anual del 22,3 %, 15,2 puntos por encima de la de marzo.

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Este comportamiento de la energía fue consecuencia del encarecimiento del refino de petróleo, frente a la bajada en abril de 2025, y del menor descenso de los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

El incremento de los precios industriales en abril es el mayor desde diciembre de 2022, mientras que las coquerías y refino de petróleo no registraban una subida tan elevada desde septiembre de 2022, detalla el INE.

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También presionaron el IPRI al alza los bienes intermedios, cuya tasa aumentó tres puntos, hasta el 3,8 %; los bienes de consumo duradero (2,9 %), los bienes de equipo (2 %) y los bienes de consumo no duradero (1,5 %).

Sin contar con la energía, los precios industriales aumentaron un 2,6 % interanual, 1,4 puntos más que en marzo, lo que supone una brecha de casi seis puntos respecto al IPRI general.

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Por ramas de actividad, las que más subieron fueron las coquerías y refino de petróleo (70,1 %), la industria manufacturera (9,6 %); la industria química (9,3 %) y la metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (7,4 %).

Los precios industriales subieron en abril en todas las comunidades autónomas, sobre todo en Andalucía (un 21,8 %), Murcia (un 15,6 %), País Vasco (13,3) y Castilla-La Mancha (un 10,3 %).

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En términos mensuales, los precios industriales subieron un 1,7 % con respecto a marzo, sobre todo por el encarecimiento de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias (un 15,4 %) y refino de petróleo (un 10,3 %). EFE