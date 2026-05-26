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La justicia tumba el intento de Le Senne (Vox) de impedir la colocación de la bandera Lgtbi en el Parlament balear

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El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha inadmitido a trámite el contencioso presentado por el Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), para tratar de impedir la colocación de la bandera Lgtbi en la fachada de la sede de la Cámara autonómica.

El caso se remonta a 2024, cuando Le Senne trató de frenar la aplicación de lo dispuesto en una proposición no de ley (PNL) aprobada un año antes que instaba a lucir la enseña con motivo del Día del Orgullo.

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Fuentes próximas al caso han confirmado a Europa Press que la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en un auto reciente, ha desestimado las pretensiones del también líder de Vox en Baleares.

El magistrado ni siquiera ha entrado a estudiar el fondo del asunto, ya que ha inadmitido el contencioso al entender que no es competente para resolver esta cuestión.

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La decisión judicial llega pocas semanas antes de la celebración de un nuevo Día del Orgullo y después de que los grupos parlamentarios de izquierda registraran un escrito dirigido a la Mesa del Parlament, que preside Le Senne, para volver a colgar la bandera Lgtbi de la fachada.

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