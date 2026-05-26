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El Malmö sueco despide a Miguel Ángel Ramírez como técnico después de nueve jornadas

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Copenhague, 26 may (EFE).- El Malmö, el club de fútbol más laureado de Suecia, anunció este martes la destitución del entrenador español Miguel Ángel Ramírez después de nueve jornadas de liga debido a los malos resultados

Ramírez, de 41 años, había sido presentado en diciembre pasado para la nueva temporada, que en Suecia comenzó a finales de marzo y acabará en octubre, pero el club ha decidido prescindir de él debido a los "resultados deficientes" y a que los jugadores no habían evolucionado "de acuerdo con nuestros objetivos", informó el club en un comunicado.

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Tras nueve jornadas de liga, el Malmö ocupa la duodécima plaza con 10 puntos, a 15 del líder y después de encajar cuatro derrotas consecutivas, algo que no ocurría desde 2008.

El entrenador español había entrenado al Zaragoza de Segunda División la temporada anterior, además de al Sporting de Gijón, Independiente del Valle (Ecuador), Charlotte (Estados Unidos), Internacional (Brasil) y Al-Wakrah (Qatar).

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Ramírez ha sido el segundo técnico español en la historia del Malmö, después de Antonio Durán, que entre 1964 y 1971 ganó cuatro ligas y una Copa y está considerado uno de los entrenadores más prestigiosos del club.

El Malmö acumula 27 ligas y 16 copas, el que más en todo el fútbol sueco.

La pasada temporada había acabado en sexta posición, sin clasificarse para ninguna competición europea. EFE

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