El juicio Kitchen oye el audio de Cospedal pidiendo a Villarejo parar lo de "la libretita"

Madrid, 26 may (EFE).- El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso Kitchen ha escuchado este martes el audio en el que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal dijo en enero de 2013 al excomisario José Manuel Villarejo que "lo de la libretita sería mejor poderlo parar", en una conversación telefónica referida a los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas.

La sala que enjuicia la presunta operación parapolicial para espiar entre 2013 y 2015 al extesorero del PP Luis Bárcenas, y sustraerle información que pudiera resultar incriminatoria para el PP, ha seguido escuchando grabaciones presentadas como prueba en la causa.

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A petición del PSOE, se han escuchado varias grabaciones entre Cospedal y Villarejo que fueron publicadas por el diario 'El País' y en el digital 'Fuentes Informadas'.

En una grabación se escucha como la entonces secretaria general del PP pregunta a Villarejo por la "libretita", ante publicaciones en prensa sobre anotaciones de Bárcenas sobre la contabilidad en B del PP, y el agente explica que los informadores solo tienen fotocopias que les ha facilitado el abogado y garantías en el PP.

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Cospedal elucubra con que las fuentes que dan garantía en el PP sean Esperanza Aguirre, Ignacio González, o Eduardo Zaplana, y Villarejo hace también referencia al "Javierito" o a Alberto Ruiz Gallardón. "Así que Gallardín esta intrigando también", tercia Cospedal sobre el entonces ministro de Justicia.

La entonces secretaria general del PP critica que un periódico, en alusión a 'El Mundo', se haya tirado "a la piscina" con "la copia de una libretita de un tío que es un sinvergüenza", en alusión a Bárcenas. Y le dice al comisario: "Esto de la libretita sería mejor poderlo parar".

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En el juicio también se ha escuchado otra conversación entre Villarejo y Cospedal en la que hablan de "la Pequeñita", como llamaban a la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y del director del CNI Félix Sanz Roldán, que según dice Villarejo "tiene que quedarse hasta que el emérito haga testamento" porque hay "pasta suelta" que debe poner en orden y él tiene la información de lo que "estarán trincando".

Estas grabaciones fueron incluidas en la causa por una petición del PSOE y han suscitado la protesta de algunas defensas, que niegan su relación con el procedimiento. Además, ha habido continuas interrupciones y correcciones en la audición, lo que ha provocado una llamada de atención de la presidenta del tribunal, Teresa Palacios.

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Pese a los audios escuchados, en el juicio de Kitchen no se analiza una posible conexión política entre la operación parapolicial enjuiciada y el Partido Popular, después de que el juez instructor dejara fuera de la causa a Cospedal, que llegó a estar investigada en la fase de instrucción.

En la sala también se ha reproducido una grabación publicada en 'Fuentes Informadas' sobre un encuentro mantenido por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y varios comisarios que después han estado acusados en Kitchen, en concreto Villarejo, el ex director adjunto operativo Eugenio Pino y el inspector José Luis Olivera.

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En dicha grabación, en la que abordaban una operación relacionada con Cataluña y la familia Pujol, Fernández Díaz, que sí se cuenta entre los acusados, decía que esa conversación no había existido.

Con dificultades, y por fragmentos, también se ha escuchado otra conversación en la que el abogado Ignacio Peláez, ya fallecido, le comunica a Villarejo la intención de Francisco Correa, cabecilla de Gürtel, de buscar un acuerdo con la Fiscalía y este letrado alude a que "Agag" y "Cascos" se habían puesto "morados" y era el empresario quien estaba en la cárcel.

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En otro audio, Villarejo le dice al entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez que es interesante tener "controlado" a Correa porque éste empresario le había dicho que estaba dispuesto a hablar de todo, "hasta de El Barbas". "No te metas con El Barbas, no conviene", replica Martínez.

El tribunal tiene previsto finalizar mañana, miércoles, la audición de las distintas grabaciones y empezar el próximo jueves con la declaración de los acusados, entre quienes figura el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. EFE

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