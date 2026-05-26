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Una voluntaria colombiana de Cáritas ofrecerá su testimonio de acogida ante el papa

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La Laguna (Tenerife), 26 may (EFE).- Una mujer colombiana que llegó sola a Tenerife para mejorar su proyecto de vida ofrecerá su testimonio ante el papa León XIV en su visita a la isla, el próximo 12 de junio, pues la acogida que recibió la llevó a convertirse en voluntaria de Cáritas y así acompañar a otras personas en sus necesidades.

El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, ha detallado este martes en rueda de prensa que el de esta inmigrante colombiana será uno de los testimonios que escuchará el papa en el acto previsto en la Plaza del Cristo de La Laguna el 12 de junio, un encuentro con entidades sociales que desarrollan su labor con migrantes.

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Y a su vez será una forma "de visibilizar la labor de Cáritas", una de las entidades del sector, puesto que esta mujer se convirtió en voluntaria como agradecimiento a la acogida y el acompañamiento que recibió tras su llegada, sin apoyo familiar, a Tenerife.

También está previsto que el papa visite a los inmigrantes acogidos en el centro de Las Raíces, actualmente unos 600 aunque llegó a superar los 4.000, y el obispo ha subrayado que el acto en la Plaza del Cristo es una forma de visibilizar la labor de la Iglesia por la integración y el hecho de que muchas de las personas en su momento acogidas ahora trabajan en esta tarea social.

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"No tenemos un tope de voluntarios ni de donantes porque hay muchísimos proyectos que llevar a cabo", ha bromeado el obispo, al tiempo que el director de Cáritas Tenerife, Juan Rognoni, ha expresado su deseo de que la visita del pontífice sirva para "poner sobre la mesa una realidad social" que requiere un compromiso público estable, y que precisa de sensibilización y de repercusión.

A su vez el obispo ha recordado que cualquier excedente financiero de la visita del papa se destinará a un centro de día para personas sin hogar.

Tras salir de la sede episcopal, el papa acudirá a Santa Cruz de Tenerife, donde oficiará su última misa en España. EFE

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EFE

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