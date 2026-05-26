Cotrina ofrece a Guardiola responsabilidad y lealtad pero también firmeza en oposición

Mérida, 26 may (EFE).- El nuevo líder del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha ofrecido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, con quien se ha reunido por primera vez este martes, "responsabilidad y lealtad", pero también "firmeza y contundencia" en aquellas cuestiones que entienda que "no son buenas para Extremadura".

En declaraciones a los medios en la sede de Presidencia en Mérida, ha indicado que el encuentro, con una duración aproximada de una hora, se ha desarrollado en el marco de "una relación cordial institucional" con Guardiola, una mujer "amable y educada", lo que "no quiere decir que sea moderada".

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En este sentido, ha indicado que le "ha abierto la puerta a Vox" para formar "un gobierno mucho más escorado a la derecha", al que -ha remarcado- "fiscalizará" en la Asamblea.

Cotrina, quien ha abordado con la presidenta extremeña cuestiones como la despoblación, la crisis de vivienda, los servicios públicos o los retos que afronta la región, ha agradecido que le reciba en un encuentro "muy necesario" para dos actores con papeles "muy diferentes", pero "una obligación mutua que es servir a los extremeños".

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El secretario regional del PSOE se ha propuesto ser "la voz de Extremadura" para, desde la "seriedad, el rigor y servicio de región", defender "unos servicios públicos y de calidad".

Además, frente a "la exclusión" en la que están instalados como consecuencia de esa 'prioridad nacional' que incluye el pacto con Vox, aboga por "hablar de derechos de ciudadanía y de igualdad de oportunidades", de "calidad democrática" en la Cámara autonómica y en la radiotelevisión pública extremeña.

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"Las sedes del Gobierno regional no deben estar para inocular odio a la sociedad, como hace el vicepresidente (en alusión a Óscar Fernández)", ha apostillado Cotrina, quien se compromete a construir una "alternativa" para ser "el próximo presidente de la Junta de Extremadura.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Junta, Abel Bautista, ha señalado que espera que, tras la reunión entre Guardiola y Sánchez Cotrina, la actitud sea de colaboración en beneficio de los intereses extremeños y el encuentro "no se quede en una foto".

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A su juicio, la oposición puede construir también Extremadura desde el lugar que le corresponde, por lo que "hace bien el PSOE en abandonar ese camino de la confrontación, del enfrentamiento y la crispación y sumarse al camino de la propuesta".

Reconoce que se han abordado determinados temas que son importantes para Extremadura, pero espera que "no debe quedarse solo en una reunión institucional sino que debe demostrarse cada dos jueves en la Asamblea" y en las comunicaciones públicas que se hagan desde la responsabilidad cada día.

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"Quedamos a la espera de lo que signifique y de lo que se traduzca esa reunión en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años", ha incidido el vicepresidente extremeño, quien ha recordado que comienza un nuevo ciclo electoral y ante ello "aumenta siempre las temperaturas de todos los partidos políticos".

Por ello, confía en que "la temperatura sea siempre la misma" porque se necesita estar más unidos que nunca "y que ningún ciclo electoral contamine esa unidad, esa suma a la construcción". EFE

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