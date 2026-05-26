Espana agencias

Cotrina ofrece a Guardiola responsabilidad y lealtad pero también firmeza en oposición

Guardar
Google icon

Mérida, 26 may (EFE).- El nuevo líder del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha ofrecido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, con quien se ha reunido por primera vez este martes, "responsabilidad y lealtad", pero también "firmeza y contundencia" en aquellas cuestiones que entienda que "no son buenas para Extremadura".

En declaraciones a los medios en la sede de Presidencia en Mérida, ha indicado que el encuentro, con una duración aproximada de una hora, se ha desarrollado en el marco de "una relación cordial institucional" con Guardiola, una mujer "amable y educada", lo que "no quiere decir que sea moderada".

PUBLICIDAD

En este sentido, ha indicado que le "ha abierto la puerta a Vox" para formar "un gobierno mucho más escorado a la derecha", al que -ha remarcado- "fiscalizará" en la Asamblea.

Cotrina, quien ha abordado con la presidenta extremeña cuestiones como la despoblación, la crisis de vivienda, los servicios públicos o los retos que afronta la región, ha agradecido que le reciba en un encuentro "muy necesario" para dos actores con papeles "muy diferentes", pero "una obligación mutua que es servir a los extremeños".

PUBLICIDAD

El secretario regional del PSOE se ha propuesto ser "la voz de Extremadura" para, desde la "seriedad, el rigor y servicio de región", defender "unos servicios públicos y de calidad".

Además, frente a "la exclusión" en la que están instalados como consecuencia de esa 'prioridad nacional' que incluye el pacto con Vox, aboga por "hablar de derechos de ciudadanía y de igualdad de oportunidades", de "calidad democrática" en la Cámara autonómica y en la radiotelevisión pública extremeña.

"Las sedes del Gobierno regional no deben estar para inocular odio a la sociedad, como hace el vicepresidente (en alusión a Óscar Fernández)", ha apostillado Cotrina, quien se compromete a construir una "alternativa" para ser "el próximo presidente de la Junta de Extremadura.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Junta, Abel Bautista, ha señalado que espera que, tras la reunión entre Guardiola y Sánchez Cotrina, la actitud sea de colaboración en beneficio de los intereses extremeños y el encuentro "no se quede en una foto".

A su juicio, la oposición puede construir también Extremadura desde el lugar que le corresponde, por lo que "hace bien el PSOE en abandonar ese camino de la confrontación, del enfrentamiento y la crispación y sumarse al camino de la propuesta".

Reconoce que se han abordado determinados temas que son importantes para Extremadura, pero espera que "no debe quedarse solo en una reunión institucional sino que debe demostrarse cada dos jueves en la Asamblea" y en las comunicaciones públicas que se hagan desde la responsabilidad cada día.

"Quedamos a la espera de lo que signifique y de lo que se traduzca esa reunión en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años", ha incidido el vicepresidente extremeño, quien ha recordado que comienza un nuevo ciclo electoral y ante ello "aumenta siempre las temperaturas de todos los partidos políticos".

Por ello, confía en que "la temperatura sea siempre la misma" porque se necesita estar más unidos que nunca "y que ningún ciclo electoral contamine esa unidad, esa suma a la construcción". EFE

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

María José Catalá y Virginia Barcones, citadas al congreso por la dana

Infobae

Timothy Garton, el historiador del presente, Premio Princesa de Ciencias Sociales

Infobae

El jurado declara culpable al acusado de matar a un joven en Velada (Toledo) en 2019

Infobae

El Congreso obsequiará al Papa León XIV con un facsímil del Liber Horarum del siglo XV, uno de sus libros más valiosos

El Congreso obsequiará al Papa León XIV con un facsímil del Liber Horarum del siglo XV, uno de sus libros más valiosos

Un informe forense del parricida de El Ejido (Almería) advirtió problemas mentales en un caso que se archivó

Un informe forense del parricida de El Ejido (Almería) advirtió problemas mentales en un caso que se archivó
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Plus Ultra | El juez Calama pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

Última hora del caso Plus Ultra | El juez Calama pospone la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio

El Ejército de Tierra prueba la integración del dron Seeker en sus sistemas de control y el mortero Dual-EIMOS

El Gobierno aprueba la Ley de IA: multas de hasta 35 millones, prohibición de los ‘deepfakes’ sexuales y más control sobre contenidos manipulados

Las casas modulares que cuestan lo mismo que un móvil y se construyen en solo siete días

El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar como acusada este 9 de junio y le advierte que, si no asiste, será llevada “por la fuerza pública”

ECONOMÍA

Los trabajadores de la banca protestan frente al Banco de España por los incentivos ligados a ventas y el “control diario y absoluto” a los empleados

Los trabajadores de la banca protestan frente al Banco de España por los incentivos ligados a ventas y el “control diario y absoluto” a los empleados

Qué es el ‘indicador Cenicienta’: el índice que ha lanzado una señal de alerta sobre la inflación en España, Estados Unidos y Alemania

El Gobierno aprueba beneficios fiscales para las empresas que patrocinen la visita del Papa a España

Es oficial: el Gobierno amplía la jubilación flexible a los autónomos y se podrá solicitar desde el primer día de pensión

El Gobierno aprueba la Ley de IA: multas de hasta 35 millones, prohibición de los ‘deepfakes’ sexuales y más control sobre contenidos manipulados

DEPORTES

El idilio entre el FC Barcelona y Julián Álvarez, que trae de cabeza al Atlético de Madrid

El idilio entre el FC Barcelona y Julián Álvarez, que trae de cabeza al Atlético de Madrid

Cuánto se llevan los clubes por ceder a sus futbolistas para el Mundial 2026

Luis de la Fuente, sobre la recuperación de Lamine Yamal y Merino: “Siendo optimistas estarán en el primer partido, pero se valorará si es interesante que jueguen”

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid

La indirecta de Huijsen tras quedarse fuera de la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026