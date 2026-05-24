Una multitudinaria manifestación recorre Bilbao entre gritos en contra de la Ertzaintza

Bilbao, 24 may (EFE).- Una multitudinaria manifestación recorre este domingo el centro de Bilbao entre gritos en contra de la Ertzaintza por su actuación en los incidentes registrados ayer en el aeropuerto vizcaíno de Loiu a la llegada de activistas de la delegación vasca de la Global Sumud Flotilla.

La marcha, convocada por Palestinaren Elkartasuna, ha comenzado pasadas las 13:00 horas tras una pancarta en la que se leía "Ertzaintza eta Eusko Jaurlaritza sionismoaren konplize! Sinonismo suntsitu. Palestina askatu" (Ertzaintza y Gobierno Vasco, cómplices del sionismo. Liberar a Palestina).

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Al inicio de la marcha, las patrullas policiales que han ido por delante de la manifestación por la Gran Vía de la ciudad han recibido silbidos, insultos y gritos de "policía asesina". Los gritos en su contra se han sucedido durante el recorrido, al igual que los de "Boicot Israel, Palestina askatu" y "PNV, sionista".

La pancarta la han portado, entre otros, miembros de la flotilla propalestina, que previamente han denunciado en conferencia de prensa la actuación de la Ertzaintza en los incidentes en el aeropuerto de Loiu, donde la Policía Autónoma detuvo a cuatro personas, dos integrantes de la flotilla que llegaban a Euskadi y otras dos personas que participan en un recibimiento a los activistas. EFE

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